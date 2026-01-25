8 туристов из РФ депортируют за катание на гидроциклах в заповедной Патагонии

По данным источника, россияне участвовали в недельной люксовой экспедиции стоимостью от 36 тысяч евро, которую организовала туристическая компания. Маршрут проходил по территории национальных парков, где катание на гидроциклах строго запрещено. Организаторы активно делились в соцсетях видеороликами с чистейших рек и ледников, что в итоге и привлекло внимание.
Местных жителей возмутило халатное отношение к хрупкой экосистеме, и они сообщили о нарушителях полиции. В охраняемых зонах Патагонии такой запрет существует для защиты ледников, чистых водоёмов от загрязнения топливом и редких животных, уязвимых к беспокойству.
Расследование уже взял на контроль замминистра туризма Чили. Компании-организатору грозит запрет на деятельность, а её клиентам — депортация. Суд по делу назначен на 4 февраля.
В последние годы чилийские власти ужесточили контроль за заповедными территориями, используя, в том числе дроны для мониторинга и пресечения подобных нарушений.