8 туристов из РФ депортируют за катание на гидроциклах в заповедной Патагонии

По данным источника, россияне участвовали в недельной люксовой экспедиции стоимостью от 36 тысяч евро, которую организовала туристическая компания. Маршрут проходил по территории национальных парков, где катание на гидроциклах строго запрещено. Организаторы активно делились в соцсетях видеороликами с чистейших рек и ледников, что в итоге и привлекло внимание.