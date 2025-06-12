8 самых популярных песен о России

«Широка страна моя родная!»
Как только Россию не называют поэты-песенники. Она и Родина-мать, и матушка-Россия! Она — великая Русь и Отчий край. Не было и не будет нигде и никогда другой такой родины для русских людей. Немудрено, что и в СССР это чувствовали — советская культура породила целый пласт прекрасных песен о стране, которые слушают до сих пор и которые все еще оживляют в душе человека самые лучше чувства к родине.
Песня «Широка страна моя родная!» была написана в 1936 году для советского кинофильма «Цирк», но стала настоящим гражданским гимном СССР. Текст для песни написал поэт Василий Лебедев-Кумач, а музыку — композитор Исаак Дунаевский. За созданием песни стоял труд — вариации мелодии и куплеты писались и переписывались в течение 6 месяцев. Зато на выходе получился шедевр, а строки песни актуальны и сейчас:
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!
«С чего начинается Родина»
Песня «С чего начинается Родина» впервые прозвучала в 1967 году в фильме «Щит и меч», который рассказывал о советских разведчиках. Ее исполнял знаменитый советский артист Марк Бернес. Эта незамысловатая, почти детская песня сразу стала хитом. Она погружала каждого русского человека в мир детства, связывая его невидимыми нитями с родной землей, с местом, где он вырос, со всеми, кто когда-то жил до него, вплетая его судьбу в историю страны.
С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали,
Со старой отцовской будёновки,
Что где-то в шкафу мы нашли.
А может она начинается.
Со стука вагонных колёс,
И с клятвы, которую в юности.
Ты ей в своём сердце принёс?
После развала СССР эту песню почти забыли. В медиапрострнаство ее вернул Владимир Путин, сыграв мелодию одним пальцем на фортепьяно на одном из европейских саммитов, дав отчетливый сигнал нашим «партнерам» — бывших офицеров КГБ не бывает. Но вряд ли они тогда его услышали. А песня снова стала хитом.
«Волга»
Песню «Издалека долго течет река “Волга” популярной сделала легендарная советская певица Людмила Зыкина. Она словно вдохнула в нее собственную душу. На Западе артистку так и называли — “мисс Волга”. Изумительные слова и музыку к песне в 1963 году написали Лев Ошанин и Марк Фрадкин. И хотя песню охотно исполняют и сейчас, добиться такого душевного звучания так никому и не удалось. Зыкина умерла, а ее голос по прежнему звучит в ушах русских людей.
Сказала мать: «Бывает все, сынок.
Быть может, ты устанешь от дорог.
Когда домой придёшь в конце пути,
Свои ладони в Волгу опусти…».
«Ты, Россия моя!».
Еще один бессмертный хит, который пела Людмила Зыкина — это песня поэта Сергея Острового и композитора Серафима Туликова «Ты, Россия моя!». Вместо тысячи слов, можно просто прочитать строки песни:
Мать — Россия моя,
С чем тебя мне сравнить?
Без тебя мне не петь,
Без тебя мне не жить…
Все, что в сердце моем,
Все, чем в жизни живу,
Все, что было и есть,
Я Россией зову!
Песня была написана в 1979 году. Сейчас бы сказали — в годы застоя. А тогда о застое ничего не знали. Просто жили и были уверены в завтрашнем дне.
«Березовый сок»
Чуть раньше, в 1973 году был написан еще один шлягер, которые с нежностью в сердце вспоминают все, кто был тогда молод и юн. Это песня «Березовый сок» ВИА «Песняры». Ее с удовольствием слушали на грампластинках и взрослые, и школьники. Замысловатая мелодия переплеталась с простыми словами, западавшими в душу и на всю жизнь определившими, что такое «родина». На одном из сайтов эту песню характеризуют как «патриотическую песню без ненужных лозунгов». Но на самом деле в ней говорилось о важных вещах — о родном крае и службе, которую надо нести, чтобы сохранить этот край.
Священную память храня обо всём,
Мы помним холмы и просёлки родные.
Мы трудную службу сегодня несём.
Вдали от России, вдали от России…
Открой мне, отчизна, просторы свои,
Заветные чащи открой ненароком.
И так же, как в детстве, меня напои.
Берёзовым соком, берёзовым соком.
«Гляжу в озера синие».
Еще одна прекрасная песня о России прозвучала в СССР в 1972 году в многосерийном фильме «Тени исчезают в полдень», рассказывающем об истории страны. Удивительные слова написал поэт-песенник Игорь Шаферан, а музыку — Леонид Афанасьев. По воспоминаниям композитора, мелодию он придумал еще в годы войны, во время одного из своих 116 боевых вылетов. Музыка бессмертна — она ждала своего часа 27 лет. Песню исполняли разные артисты: Екатерина Шаврина, Валентина Толкунова, Тамара Синявская, Ольга Воронец, но больше всего вспоминается исполнение Людмилы Зыкиной.
Гляжу в озёра синие,
В полях ромашки рву,
Зову тебя Россиею,
Единственной зову.
Спроси-переспроси меня,
Милее нет земли,
Меня здесь русским именем.
Когда-то нарекли…
«Славься ты, Русь!»
Песня «Славься, славься ты, Русь моя»! была написана в 1836 году. Авторов слов у песни было два — это поэты Василий Жуковский и Егор Розен, а музыку написал прекрасный русский композитор Михаил Глинка. Песня была включена в оперу «Иван Сусанин».
Со временем величественность музыки привела к тому, что произведение стало жить своей жизнью. На период СССР о песне постарались забыть, как о проявлении величия Российской империи, но в современных реалиях она зазвучала по-новому и даже стала непременным атрибутом важных встреч иностранных дипломатов в Кремле. Совершенно особое звучание песне придает исполнение мужского хора Валаамского монастыря. Послушайте, не пожалеете. Правда, текст в 1939 году заменили, на более «народный».
Славься, славься, ты Русь моя,
Славься ты, русская наша земля!
Да будет во веки веков сильна.
Любимая наша, родная страна!
«Матушка земля»
Россия не была бы Россией, если бы жила только песнями прошлого. В 2024 году завирусился новый патриотический хит «Матушка земля» исполнительницы Татьяны Крутиковой. Песня была написана Петром Андреевым еще 7 лет назад. Хит в жанре поп-фолка собрал больше 130 млн прослушиваний, что говорит об интересе народа к теме и качестве музыки. Популярности песне придал и озорной припев, который вписывает ее поэтику в современную политическую ситуацию.
Матушкой-землёй горжусь,
Белою берёзонькой.
Для одних — Святая Русь,
Для других — занозонька!
Жива талантами русская земля!
Майя Новик