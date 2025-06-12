8 самых популярных песен о России

Чуть раньше, в 1973 году был написан еще один шлягер, которые с нежностью в сердце вспоминают все, кто был тогда молод и юн. Это песня «Березовый сок» ВИА «Песняры». Ее с удовольствием слушали на грампластинках и взрослые, и школьники. Замысловатая мелодия переплеталась с простыми словами, западавшими в душу и на всю жизнь определившими, что такое «родина». На одном из сайтов эту песню характеризуют как «патриотическую песню без ненужных лозунгов». Но на самом деле в ней говорилось о важных вещах — о родном крае и службе, которую надо нести, чтобы сохранить этот край.