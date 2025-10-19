8 самых дерзких краж драгоценностей из музеев

Британский музей в 2023 году сообщил, что из-за нарушений в системе безопасности из хранилища были похищены бесценные артефакты. Помимо прочего, были украдены «золотые ювелирные изделия с полудрагоценными камнями, стеклом и геммы, датируемые временем с XV века до н.э. по XIX век н.э.». Их описывают как «небольшие вещи, находившиеся в хранилище и бывшие предметом научной и исследовательской работы», ни одна из которых в последние годы публично не выставлялась. По информации СМИ, похитителем стал Питер Джон Хиггс, работавший в Британском музее на протяжении 30 лет и уволенный с должности руководителя отдела античности. Впоследствии часть украденных предметов была выставлена на eBay по бросовым ценам. Так, фрагмент резного украшения продавался за 40 фунтов стерлингов ($50), хотя его реальная стоимость доходит до 50 тыс. фунтов ($65 тыс.). Общая стоимость похищенных вещей — миллионы фунтов стерлингов, часть из них так и не была возвращена.