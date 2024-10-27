8 привычек, которые делают ваши волосы тонкими и ломкими.

Плойки, утюжки и прочие приборы для волос могут повреждать их даже при соблюдении рекомендуемого температурного режима. И дело тут не только в индивидуальных особенностях ваших волос, но и в большой погрешности, которую допускают некоторые производители, — особенно когда речь идет о недорогом бытовом оборудовании. Разница в 10−20 градусов может оказаться критической.