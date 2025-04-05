8 советских детей-вундеркиндов: какой стала цена раннего успеха

Но слава стала проклятием. Родители развелись, мать пила, а Нику возили по всему СССР, заставляя выступать. В 16 лет она вышла замуж за 76-летнего итальянского профессора, но брак быстро распался. Вернувшись в Россию, она спивалась, лечилась в психиатрических клиниках. 27 мая 2002 года Ника выпала с 5-го этажа. То ли самоубийство, то ли несчастный случай — до сих пор загадка