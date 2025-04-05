8 советских детей-вундеркиндов: какой стала цена раннего успеха

1. Ника Турбина (1974−2002)
Ника начала писать стихи в 4 года — мрачные, пронзительные строки, не по-детски глубокие. В 9 лет вышел её сборник «Черновик», который перевели на 12 языков. Евгений Евтушенко называл её гением, сравнивал с Ахматовой и Цветаевой.
Но слава стала проклятием. Родители развелись, мать пила, а Нику возили по всему СССР, заставляя выступать. В 16 лет она вышла замуж за 76-летнего итальянского профессора, но брак быстро распался. Вернувшись в Россию, она спивалась, лечилась в психиатрических клиниках. 27 мая 2002 года Ника выпала с 5-го этажа. То ли самоубийство, то ли несчастный случай — до сих пор загадка
2. Паша Коноплёв (1971−2004)
Паша в 3 года решал сложные задачи, в 5 — изучал физику, в 8 — программировал. В 15 лет он уже учился на факультете вычислительной математики МГУ. Казалось, его ждёт блестящее будущее.
Но постоянные нагрузки, давление родителей и отсутствие детства сломали его. В 18 лет у него начались психические расстройства: бред, галлюцинации. Его поместили в клинику, где он провёл почти 10 лет. В 2004 году он умер от тромбоэмболии — последствий неподвижного образа жизни.
3. Саша Путря (1977−1989)
Саша начала рисовать в 3 года. За свою короткую жизнь она создала 2279 работ — ярких, сказочных, наполненных добротой. Её картины выставлялись в США, Индии, Европе. Но в 5 лет у неё обнаружили лейкемию. Она рисовала даже в больнице, создавая удивительные образы. В 11 лет её не стало.
4. Надя Рушева (1952−1969)
Надя не училась в художественной школе — она рисовала «из головы», без набросков. В 12 лет прошла её первая выставка. Она иллюстрировала «Мастера и Маргариту», «Войну и мир», «Евгения Онегина». Но в 17 лет она внезапно умерла от разрыва аневризмы. Её талант так и не раскрылся полностью.
5. Евгений Кисин (род. 1971)
В 10 месяцев Женя напел фугу Баха, в 2 года — подбирал мелодии на пианино, в 10 — дал первый сольный концерт. Но его детство прошло в бесконечных репетициях. Сегодня он живёт затворником, избегая публичности.
6. Алеша Султанов (1969−2005)
Алеша в 5 лет играл Баха, в 19 — стал сенсацией на конкурсе Шопена. Но жюри не дало ему первое место — слишком эмоционально играл. В 32 года у него случился инсульт. Полгода в коме, потом — частичный паралич. Он пытался играть одной рукой, но в 2005 году умер от второго инсульта.
7. Володя Скоробогатов (1962−2006)
Володя решал университетские задачи в 10 лет. В 13 его взяли в МГУ, но однокурсники травили его. Он спился, жил в коммуналке без отопления, писал гениальные работы, но их никто не публиковал. Умер в 44 года от болезней и алкоголизма.
8. Саша Друзьяк (род. 1986)
Саша в 3 года играла Моцарта, в 5 — сочиняла сложные пьесы. Но её мать, мечтавшая о славе, заставляла её играть по 10 часов в день, била за ошибки. В 12 лет у Саши случился нервный срыв. Сейчас она живёт в Германии, ненавидит музыку и не общается с матерью.
А какие ошибки в воспитании одаренных детей видели вы?