8 лучших пивных городов Европы без Мюнхена. Маршрут National Geographic

В Бельгии варят более 700 сортов пива, и все их можно найти в Музее пива в Схарбеке. Живописной туристической локацией стала пивоварня Port Sud от Brussels Beer Project — там находится самый большой в городе «пивной» сад с красивым видом на канал. Завершить прогулку по столице лучше всего в кафе Delirium, где подают 2 004 сорта пива, и в этом широком предложении есть даже пиво с крепостью 40%. На площади Гран-Пляс вы найдете знаменитую бронзовую статую мальчика, справляющего нужду в бассейн, — в национальные праздники к ней подсоединяют бочонок, и жители могут пить пиво прямо из этого ироничного фонтана.