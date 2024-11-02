8 лучших пивных городов Европы без Мюнхена. Маршрут National Geographic

Дублин, Ирландия
В Дублине появилось на свет знаменитое пиво Guinness. Неудивительно, что здесь есть и его музей — Guinness Storehouse. На экскурсии гостям предлагают узнать все об ароматах и вкусовых нюансах культового пива, а также проводят мастер-класс по его дегустации. На память можно сделать селфи, и его тут же напечатают на бокале. Среди других пивных достопримечательностей Дублина — старейший в Ирландии паб The Brazen Head, открытый еще в 1198 году, а также маленькая пивоварня Rascals Brewing Company, где гостям наливают необычный Cherry Cola Ale с вишней, ванилью и нотками специй.
Пльзень, Чехия
Пльзень — родина пилзнера, придуманного баварским пивоваром Йозефом Гроллем в 1842 году. Первую партию пива он сварил на крупнейшем чешском пивоваренном заводе Pilsner Urquell, куда сегодня можно отправиться на экскурсию. Во время прогулки по заводу гости посещают исторические подвалы, растянувшиеся на целых 6 миль (9,6 км). Если останутся силы, загляните в Музей пивоварения XV века и на знаменитую пивоварню Gambrinus, а отдохнуть от насыщенной программы можно в пивном спа-центре Purkmistr, опустившись в ароматную пивную ванну.
Лилль, Франция
В кафедральном соборе Лилля вы увидите впечатляющий витраж, посвященный святому Арнольду, покровителю всех сборщиков хмеля — это явное доказательство исторической связи города с пивоваренной отраслью. О ней, впрочем, говорит и бесчисленное множество микропивоварен в старом городе. Первый пит-стоп — Singe Savant, где проводят мастер-классы по пивоварению. Затем можно отправиться на более крупную пивоварню вроде Goudale — она славится своими сортами пива верхового брожения.
Вроцлав, Польша
Вроцлав расположен в сердце региона, где в огромных объемах выращивают хмель. Согласно историческим записям, в 1300-х годах подвалы старой ратуши использовались для хранения пива. Среди пивоварен, заслуживающих внимания, — Złoty Pies (переводится как «Золотая собака»), основанная в 1500-х годах Browar Stu Mostów и старая пивоварня Piwnica Świdnicka, история которой берет свое начало в 1200-х годах. Мастер-класс по дегустации дают на экскурсии в одной из первых пивоварен города Prost. Интересно, что входную группу пивоварни Złoty Pies, как и вход в Prost, украшают статуи пьющих пиво гномов.
Брюссель, Бельгия
В Бельгии варят более 700 сортов пива, и все их можно найти в Музее пива в Схарбеке. Живописной туристической локацией стала пивоварня Port Sud от Brussels Beer Project — там находится самый большой в городе «пивной» сад с красивым видом на канал. Завершить прогулку по столице лучше всего в кафе Delirium, где подают 2 004 сорта пива, и в этом широком предложении есть даже пиво с крепостью 40%. На площади Гран-Пляс вы найдете знаменитую бронзовую статую мальчика, справляющего нужду в бассейн, — в национальные праздники к ней подсоединяют бочонок, и жители могут пить пиво прямо из этого ироничного фонтана.
Будапешт, Венгрия
В термальной купальне Лукач гостям предлагают посетить пивную спа-процедуру: опуститься в ванну с термальной водой, хмелем и солодом прямо с бокалом пива в руке. Тем, кто предпочитает более активный отдых, можно сесть на пивной автобус, останавливающийся у самых знаменательных пивоварен города. Завершить автобусную прогулку будет уместно в ресторане ARAZ при отеле Continental Hotel Budapest — к каждому блюду вы получите гармоничное пивное сопровождение.
Кёльн, Германия
В 1902 году именно в Кёльне, на пивоварне Sünner Kölsch, впервые сварили кёльш — золотистый эль, который традиционно подают в бокалах объемом 0,2 л. Сегодня его можно попробовать всюду. В том числе на основанной в 1300-х годах пивоварне Haus Töller. Еще одно знаменитое место города — пивоварня Brauwelt, где для производства пива с 1830 года используют воду из собственной скважины.
Гётеборг, Швеция
Пивоварни существовали в Гётеборге с момента основания города в 1621 году, а к 1700-м годам местное пиво стало одним из товаров, экспортируемых на Дальний Восток Шведской Ост-Индской компанией. Сегодня пивоваренная отрасль в Гётеборге процветает: более 40 ремесленных пивоварен предлагают дегустацию пива и экскурсии. Лучший способ посетить главные пивные достопримечательности — воспользоваться автобусом Hop-on Hop-off, который отправляется от площади Ярнторгет каждую субботу. Экскурсия проходит по нескольким пивоварням, включая Spike Brewery, известную пивным напитком Doppler Effekt со вкусом кокоса и кофе и другими авторскими релизами. А поужинать можно в необычном Ivans Pilsnerbar. Успех этого заведения стоит на трех китах: пасте, пилзнере и искусстве.