77 тыс. мальков лосося пережили автоаварию, переместившись в ручей

Чавыча относится к анадромным рыбам, то есть особи появляются на свет в пресных водах (реках или ручьях), а потом мигрируют в океан. Они проводят несколько лет в соленых водах и возвращаются в реки на нерест. После нереста взрослые особи умирают. Молодняк, который выпускают в реку Имнаха, сначала адаптируется к новым условиям в специальном резервуаре. Оказавшись на воле, рыба начинает путь длиной более 1 тыс. км к Тихому океану.