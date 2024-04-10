77 тыс. мальков лосося пережили автоаварию, переместившись в ручей

На северо-востоке Орегона перевернулся грузовик, перевозивший молодняк чавычи, вида из семейства лососевых. Всего в цистерне было 102 тыс. особей. Авария произошла на крутом повороте, пишет Live Science со ссылкой на местную Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных.
Водитель получил небольшие травмы, 25 тыс. рыб погибло. Однако многим малькам удалось выжить — около 77 тыс. молодых представителей лососевых перепрыгнули в близлежащий ручей Лукингглас-Крик (Lookingglass Creek). Уцелевшая рыба сможет продолжить свой путь: попасть из ручья в реку Гранд-Ронд и добраться до Тихого океана.
Изначально мальков планировали выпустить в реку Имнаха, чтобы пополнить местную дикую популяцию, которая оказалась на грани исчезновения из-за строительства дамб в 1960-е и 1970-е и многолетней засухи.
Чавыча относится к анадромным рыбам, то есть особи появляются на свет в пресных водах (реках или ручьях), а потом мигрируют в океан. Они проводят несколько лет в соленых водах и возвращаются в реки на нерест. После нереста взрослые особи умирают. Молодняк, который выпускают в реку Имнаха, сначала адаптируется к новым условиям в специальном резервуаре. Оказавшись на воле, рыба начинает путь длиной более 1 тыс. км к Тихому океану.