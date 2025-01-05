77-летняя ведущая на пенсии поделилась секретами активной жизни

Крис Керл, 77-летняя пенсионерка из Флориды (США), дважды в неделю занимается йогой и ежедневно совершает пешие прогулки. Чтобы оставаться активной и здоровой в своем возрасте, Керл придерживается трех важнейших правил, — пишет Business Insider.
На протяжении многих лет Керл являлась ведущей на CNN и поражала зрителей своей прекрасной формой. Однако даже после ее выхода на пенсию фанаты были озадачены тем, насколько хорошо выглядит 77-летняя женщина. Будучи публичной личностью, Керл решила поделиться своими секретами, чтобы помочь и другим людям в преклонном возрасте вновь почувствовать себя активными и жизнерадостными.
Оставайтесь любознательными
Керл убеждена, что главный ее секрет — любознательность и открытость. Женщина советует пенсионерам регулярно выбираться на экскурсии. По ее мнению, небольшие вылазки на полдня или на целый день по местным достопримечательностям могут поднять настроение и наполнить энергией.
Уделяйте время обучению
Бывшая телеведущая также рекомендует оставаться умственно активными: посещать лекции, ходить на выставки, в театр, много читать и осваивать новые технологии.
Оставайтесь активными и поддерживайте работу своего тела и мозга — вот, по-видимому, формула долголетия.
Будьте жизнерадостны вопреки цифрам в паспорте
Наконец, Керл советует не запрещать себе заниматься тем, что выходит за рамки возраста. По ее мнению, это — всего лишь цифра, которую нужно встретить без надуманных печалей. К слову, исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open в 2022 году, свидетельствует о положительном влиянии такого отношения. Согласно полученным данным, взрослые люди старше 50 лет, которые позитивно относятся к старению, имеют более низкий риск смерти (на 43%) от любой причины в сравнении с теми, кто менее удовлетворен старением.
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