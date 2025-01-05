77-летняя ведущая на пенсии поделилась секретами активной жизни

Наконец, Керл советует не запрещать себе заниматься тем, что выходит за рамки возраста. По ее мнению, это — всего лишь цифра, которую нужно встретить без надуманных печалей. К слову, исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open в 2022 году, свидетельствует о положительном влиянии такого отношения. Согласно полученным данным, взрослые люди старше 50 лет, которые позитивно относятся к старению, имеют более низкий риск смерти (на 43%) от любой причины в сравнении с теми, кто менее удовлетворен старением.