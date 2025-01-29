75-летняя женщина нашла любовь спустя 43 года одиночества

Денев в молодости успела побывать замужем и родить двоих детей. Но в 28 лет ее брак распался. После этого у нее было несколько краткосрочных романов, однако надежные партнерские отношения создать так и не удалось. Когда Денев исполнилось 50 лет, по ее словам, она оставила попытки найти «того самого человека». И лишь в 2024 году вновь решила испытать судьбу, зарегистрировавшись в приложении для знакомств.