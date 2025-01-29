75-летняя женщина нашла любовь спустя 43 года одиночества

Об этом женщина рассказала в интервью Jam News.
«Моя история — доказательство того, что любовь может прийти, когда ее ждешь меньше всего», — поделилась пенсионерка в беседе с журналистами.
Денев в молодости успела побывать замужем и родить двоих детей. Но в 28 лет ее брак распался. После этого у нее было несколько краткосрочных романов, однако надежные партнерские отношения создать так и не удалось. Когда Денев исполнилось 50 лет, по ее словам, она оставила попытки найти «того самого человека». И лишь в 2024 году вновь решила испытать судьбу, зарегистрировавшись в приложении для знакомств.
В какой-то момент ей написал 73-летний мужчина по имени Грег. Пожилая женщина скептически отнеслась к ухажеру, так как ни она, ни он не удовлетворяли указанным друг другом параметрам. Денев ответила, что искала партнера брутального типажа. А Грег, напротив, присматривался к миниатюрным женщинам, к которым, по мнению Денев, она не принадлежит.
Однако друзья по переписке решили дать друг другу шанс и не ошиблись.
«Он ехал несколько часов, чтобы просто поесть со мной мороженого. Тогда я поняла, что это именно тот человек, с которым я готова провести остаток своих дней», — призналась Денев.
Уже после второго свидания партнеры отправились в недельное совместное путешествие. Оба отмечают, что чувствуют себя «снова молодыми». Партнеры уже обручились и намерены связать себя официальными узами брака в 2025 году.