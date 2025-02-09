75 лет вместе: супруги поделились секретом счастливого брака

Умение вовремя замолчать является ключом к долгому и счастливому браку. Таким секретом поделились супруги из Великобритании, прожившие вместе 75 лет, — пишет New York Post.
Сообщается, что Труди и Алан Томлинсон поженились в 1949 году. Сейчас Труди 97 лет, а Алану 96 лет, но они по-прежнему очень любят друг друга.
(Секрет) в том, чтобы научиться держать язык за зубами.
Труди подчеркнула, что даже счастливые отношения порой могут надоесть, но, по ее мнению, если переживать трудности вместе, в конечном итоге можно только выиграть.
Известно, что в 2024 году супруги переехали в дом престарелых в Дерби (Великобритания), где они вместе пытаются приспособиться к новой жизни.
Мы построили совместную жизнь, и это замечательно — продолжать в том же духе. Переживать этот переходный период вместе стало намного легче.
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