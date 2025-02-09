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75 лет вместе: супруги поделились секретом счастливого брака

Нам есть чему поучиться у этой удивительной пары.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Умение вовремя замолчать является ключом к долгому и счастливому браку. Таким секретом поделились супруги из Великобритании, прожившие вместе 75 лет, — пишет New York Post.

Сообщается, что Труди и Алан Томлинсон поженились в 1949 году. Сейчас Труди 97 лет, а Алану 96 лет, но они по-прежнему очень любят друг друга.

(Секрет) в том, чтобы научиться держать язык за зубами.

Труди Томлинсон

Труди подчеркнула, что даже счастливые отношения порой могут надоесть, но, по ее мнению, если переживать трудности вместе, в конечном итоге можно только выиграть.

Известно, что в 2024 году супруги переехали в дом престарелых в Дерби (Великобритания), где они вместе пытаются приспособиться к новой жизни.

Мы построили совместную жизнь, и это замечательно — продолжать в том же духе. Переживать этот переходный период вместе стало намного легче.

Труди Томлинсон

Ранее рассказывали, что блогер из США предложила необычный метод решения конфликтов в отношениях.