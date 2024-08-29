74-летняя женщина провела ночь в лесу, заблудившись во время сбора грибов

Женщина утверждала, что уже 15 лет собирала в этом лесу грибы и знала все тропы. В этот раз она увлеклась тихой охотой и поняла, что местности не знает. Она плутала по лесу и оказалась в болоте. Когда стало смеркаться, она залезла на дерево и переночевала там. Женщина выживала, питаясь ягодами, воду брала из луж, куда стекала вода после дождя.