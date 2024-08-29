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74-летняя женщина провела ночь в лесу, заблудившись во время сбора грибов

Вот как ее спасали.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае спасли 74-летнюю женщину, которая заблудилась во время сбора грибов, сообщили в телеграм-канале МЧС России. Инцидент произошел возле села Восход.

Спасатели и кинологи обследовали 20 км леса, потерявшуюся во время тихой охоты женщину нашли через 20 часов поисков. В ведомстве уточнили, что ей не потребовалась помощь врачей.

«Как оказалось, из-за густой травы двигаться было трудно, женщина быстро устала. Заночевать пришлось под кустом», — рассказали спасатели.

Подобные случаи не редкость. В начале августа в лесу в Белорецком районе (Башкирия) заблудилась 65-летняя женщина по имени Татьяна. Она потерялась, когда собирала грибы вместе с супругом. В какой-то момент они разошлись, и Татьяна «пропала из виду». В лесу она провела три дня, пока ее случайно не встретил пастух.

Женщина утверждала, что уже 15 лет собирала в этом лесу грибы и знала все тропы. В этот раз она увлеклась тихой охотой и поняла, что местности не знает. Она плутала по лесу и оказалась в болоте. Когда стало смеркаться, она залезла на дерево и переночевала там. Женщина выживала, питаясь ягодами, воду брала из луж, куда стекала вода после дождя.

В июле в Калининградской области удалось найти 79-летнюю женщину — она провела в лесу шесть дней. Потерявшуюся случайно заметил грибник. По словам женщины, мимо нее проходили и другие грибники, однако у нее не хватало сил попросить их о помощи.

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