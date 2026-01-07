7 января — Рождество Христово, что можно и нельзя делать в этот день

В Православной церкви, помимо праздника рождения Спасителя, также чтят память преставления новомученика XX века, пресвитера Леонида Серебренникова.
Рождество Христово
О Рождестве Христовом рассказывается в Евангелиях апостолов Матфея и Луки. Согласно церковному преданию, Иосиф заподозрил Деву Марию в измене и собирался тайно развестись с ней. Однако ангел явился ему с вестью, что он станет свидетелем чуда, и напомнил о пророчестве Исаии, которое предсказывало, что его жена родит Спасителя всех людей. Из-за переписи Иосиф и Дева Мария отправились в Вифлеем, откуда он был родом. В тот период город был переполнен, и супруги остановились в пустой пещере.
Там Дева Мария безболезненно родила младенца Иисуса. По преданию, первыми о радостном событии узнали пастухи, которым ангел сообщил о рождении Спасителя. Они пришли в пещеру поклониться Иисусу и рассказали о чудесном видении.
Спустя некоторое время о рождении Иисуса узнали волхвы и пришли в Иерусалим, чтобы поклониться новому иудейскому Царю. Однако правитель Ирод, опасаясь за свою власть, отнёсся к этому с подозрением. От священников он узнал о древнем пророчестве и приказал убить всех младенцев до двух лет в окрестностях города.
Рождество Христово напоминает о важности любви, милосердия и смирения, учит ценить внутреннее богатство, а не материальные вещи. Оно призывает к миру, терпимости и заботе о ближнем, напоминая, что настоящая величина заключается в добрых поступках и отношении к другим. В наше время этот праздник помогает остановиться, оценить то, что действительно важно, и восстановить духовную гармонию в жизни.
Преставление пресвитера Леонида Серебренникова
Леонид Серебренников родился в 1894 году в семье священника Виленской губернии. В 1916 году он стал иереем в Покровском монастыре города Москвы. С 1917 года возглавлял приход Покровской церкви в селе Лермонтовское Приморского края. В 1919 году, во время празднования Рождества Христова, он был схвачен, жестоко убит и утоплен в реке партизанским отрядом большевиков под руководством Ефима Гармашова.
Преставление пресвитера Леонида Серебренникова учит нас истинной преданности вере и преданности своему духовному пути, даже в самые тяжёлые моменты жизни. Его пример напоминает, что настоящая сила заключается в смирении и терпении, а также в способности сохранять любовь и веру, несмотря на внешние испытания. В наше время его уход напоминает о важности внутренней стойкости и бескорыстного служения ближним, даже когда мир вокруг нас кажется непредсказуемым и сложным.
Что можно делать, 7 января
В этот праздничный день нужно обязательно посетить торжественную службу в храме. После богослужения принято собираться за столом с близкими. Также принято обмениваться подарками, радовать детей, помогать нуждающимся и совершать добрые дел
Чего нельзя делать, 7 января
Не рекомендуется посещать кладбище в этот день. Стоит воздержаться от споров, сквернословия и дурных мыслей. Нельзя жаловаться на жизнь — по преданию, это сулит плохое настроение на весь год. Также не стоит проводить денежные операции, брать или давать в долг. Не рекомендуется носить черную одежду, так как считается, что это притягивает бедность и неудачи в наступающем году. Гадать в этот день также не принято — это уместно делать во время Святок.