7 января — Рождество Христово, что можно и нельзя делать в этот день

Не рекомендуется посещать кладбище в этот день. Стоит воздержаться от споров, сквернословия и дурных мыслей. Нельзя жаловаться на жизнь — по преданию, это сулит плохое настроение на весь год. Также не стоит проводить денежные операции, брать или давать в долг. Не рекомендуется носить черную одежду, так как считается, что это притягивает бедность и неудачи в наступающем году. Гадать в этот день также не принято — это уместно делать во время Святок.