7 странных советских привычек наших родителей

1. Закусывать все хлебом
На семейных застольях или даже простом и скромном ужине с родителями среди блюд и закусок (даже если они сделаны из муки — например, макароны или пирожки!) неизбежно найдется корзинка с белым и черным хлебом. Для чего и почему — загадка для любого зумера, миллениала или просто того, кто избегает мучного в своем рационе.
Всему виной — времена дефицита, когда хлеб подавался при любом приеме пищи, чтобы точно «наесться» и иметь силы трудиться.
2. Готовить много на праздники
Даже в постсоветских странах сегодня сложно представить Новый год или любой другой праздник, после которого холодильник остается набитым до отказа. Современному поколению этого не понять: зачем тратиться и покупать больше, чем сможешь съесть, не говоря уже о часах, которые уйдут на готовку?
Сейчас это считается моветоном, но когда-то это был способ показать родным и друзьям и коллегам свой достаток и гостеприимство.
3. Избегать врачей
Приходить к врачу лишь тогда, когда уже невмоготу, — не только странно, но и опасно для здоровья. Тем не менее те, кому сейчас в районе пятидесяти, нередко отправляются в поликлиники и больницы только в самом крайнем случае.
Это вызывает непонимание и тревогу у их детей и внуков — ведь такое отношение к своему организму рискует обернуться серьезными проблемами.
4. Ничего не выбрасывать
В доме любой бабушки или даже мамы всегда можно найти шкафчик, полный неожиданных предметов — банок из-под фасоли и гороха, старых пакетов, сколотых тарелок и чашек, крышечек от солений и не только.
Миллениалы такую привычку назвали бы «загадкой черной дыры»: зачем хранить то, что уже не понадобится и куда лучше смотрится в баке для переработки вторсырья? На этот, как и на другие вопросы, всегда найдется простой ответ: «А вдруг пригодится? Да и жалко, в конце-то концов!».
5. Давать советы
Лучший совет — тот, о котором вас попросили. Впрочем, для рожденных в стране советов такой постулат неприемлем: рекомендациями, как и что сделать лучше и почему, они готовы делиться со всеми и в любое время.
Увы, такие подсказки иногда оказываются неуместными, вредными или просто грубыми по своей форме, а иногда и вовсе приводят собеседника к мысли о том, чтобы сократить общение.
6. Наказывать детей
«Били — и вырос нормальным человеком» — один из типичных комментариев пожилых пользователей соцсетей к новости об очередном ребенке, на которого подняли руку нерадивые родители. О том, что насилие в воспитании детей неприемлемо, психологи говорят не одно десятилетие. Но привычку прибегать к розгам, лишать сладостей и подарков, отправлять в угол или даже давать пощечины искоренить не удается даже им. К счастью, миллениалы и зумеры преимущественно придерживаются иной тактики общения с ребенком.
7. Делать все своими руками
Починить сломанную дверцу шкафа или даже холодильник — хороший способ сэкономить деньги, но это не значит, что дверца не отвалится вновь, а продукты в заморозке не растают, пока вы задерживаетесь на работе, или вас самих не ударит током.
Иногда лучше потратиться и доверить ремонт тому, кто занимается им профессионально и зарабатывает этим, чем рисковать и убивать время на (возможно) бесполезное предприятие, в котором у вас может быть недостаточно опыта, знаний и навыков.