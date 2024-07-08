7 странных советских привычек наших родителей

«Били — и вырос нормальным человеком» — один из типичных комментариев пожилых пользователей соцсетей к новости об очередном ребенке, на которого подняли руку нерадивые родители. О том, что насилие в воспитании детей неприемлемо, психологи говорят не одно десятилетие. Но привычку прибегать к розгам, лишать сладостей и подарков, отправлять в угол или даже давать пощечины искоренить не удается даже им. К счастью, миллениалы и зумеры преимущественно придерживаются иной тактики общения с ребенком.