7 ретро-открыток, которыми можно поздравить с Днем России

Конечно, идеального мира не существует. В любом случае, мы получили то, что у нас есть — другой Родины у нас не будет, другого времени не дадут. Знание истории позволяет избежать ошибок в будущем, понимание уроков предков дает шанс стать немножечко лучше и честнее — и по отношению к себе, и для своих детей и внуков.