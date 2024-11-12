7 признаков хронического стресса, с которыми нельзя справиться самостоятельно

«Мы также не замечаем, насколько мы напряжены, потому что наши тела хорошо адаптируются к вызовам — на некоторое время. Эта “фаза адаптации” реакции на стресс включает постоянное выделение гормонов стресса, таких как кортизол, которые предназначены для помощи в преодолении высокого уровня стресса. В результате мы часто неосознанно игнорируем нарастающую нагрузку стресса, так как кажется, что мы справляемся хорошо», — говорит врач.