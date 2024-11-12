7 признаков хронического стресса, с которыми нельзя справиться самостоятельно

К сожалению, многие из нас склонны недооценивать симптомы хронического стресса, полагая, что смогут справиться с ними самостоятельно.
Чем опасен хронический стресс?
Реакция на стресс включает в себя все аспекты существа: разум, тело, поведение и эмоции. «Реакция на стресс лучше всего работает для краткосрочных вызовов; долгосрочный стресс изнашивает человека. Социальное отстранение может быть одним из признаков стресса, так как взаимодействие с людьми может казаться “слишком сложным”», — объясняет психотерапевт.
Хронический неконтролируемый стресс приводит к множеству проблем. Среди них:
- депрессия;
- тревога;
- истощение;
- физические заболевания;
- эмоциональное выгорание.
Как распознать хронический стресс?
Может быть удивительно сложно понять, как хронический стресс влияет на нас, частично из-за множества способов его проявления.
Когда мы сильно напряжены, надпочечники выделяют гормоны стресса в кровоток, которые воздействуют на каждую часть нашего существа — разум, тело, поведение и эмоции.
«Мы также не замечаем, насколько мы напряжены, потому что наши тела хорошо адаптируются к вызовам — на некоторое время. Эта “фаза адаптации” реакции на стресс включает постоянное выделение гормонов стресса, таких как кортизол, которые предназначены для помощи в преодолении высокого уровня стресса. В результате мы часто неосознанно игнорируем нарастающую нагрузку стресса, так как кажется, что мы справляемся хорошо», — говорит врач.
В конечном итоге, однако, мы начинаем изнашиваться.
На какие признаки стоит обратить внимание?
Распознавая признаки стресса раньше, мы можем снизить его уровень до того, как он станет слишком высоким, и избежать серьезного срыва. Так что же поможет «увидеть» стрессовое состояние организма.
1. Постоянное чувство усталости и истощения
Ощущение усталости и слабости без очевидной причины может сигнализировать о том, что ваш организм находится в состоянии постоянного напряжения.
Хронический стресс истощает ресурсы организма, мешая ему восстанавливаться даже после полноценного сна или отдыха.
Если вы заметили, что после выходных или отпуска состояние не улучшается, стоит задуматься о консультации с врачом, говорит Тимур Муталиев.
2. Нарушения сна
Стрессовые ситуации часто сопровождаются проблемами со сном — трудностями с засыпанием или частыми пробуждениями ночью.
Однако, если эти проблемы становятся регулярными и мешают нормальной жизнедеятельности, это может свидетельствовать о хроническом стрессе. Психотерапевт советует не игнорировать этот симптом и обратиться к специалисту для определения причин и подбора эффективного лечения.
3. Частые головные боли
Головные боли могут быть вызваны различными факторами, но если они возникают часто и без видимых причин, это может указывать на накопившийся стресс. Хроническое напряжение мышц шеи и головы из-за стресса может вызывать мигрени и головные боли напряжения. Консультация с неврологом или психотерапевтом поможет выявить истинную природу проблемы.
4. Снижение концентрации и ухудшение памяти
Хронический стресс влияет на когнитивные функции мозга:
- концентрацию внимания;
- способность запоминать информацию;
- возможность быстро обрабатывать данные.
Если вы стали замечать за собой забывчивость или трудности с выполнением повседневных задач, это повод обратиться за помощью к специалисту.
5. Эмоциональная нестабильность
Повышенная раздражительность или, наоборот, апатия — частые спутники хронического стресса. Эти состояния могут проявляться в виде вспышек гнева по пустякам или полной апатии к происходящему вокруг. Если такие изменения в поведении стали для вас привычными, важно обратиться к психотерапевту для оценки состояния и получения рекомендаций по его коррекции.
6. Изменения аппетита
Хронический стресс может вызвать как потерю аппетита, так и переедание — обе крайности оказывают негативное воздействие на организм в долгосрочной перспективе. Изменения веса могут стать дополнительным источником тревоги и усугубить стрессовое состояние.
7. Соматические жалобы
Физические симптомы стресса могут проявляться в виде болей в области сердца (психосоматическая кардиалгия), проблем с пищеварением (раздраженный кишечник) или кожных заболеваний (например, экзема).
Даже если медицинские исследования не выявляют серьезных патологий, наличие таких симптомов требует консультации специалиста для исключения их психосоматического происхождения.
По словам психотерапевта, попытки самостоятельно справиться с хроническим стрессом могут оказаться неэффективными и даже опасными для здоровья. Признание необходимости профессиональной помощи — первый шаг к улучшению качества жизни и восстановлению внутреннего равновесия.
Не бойтесь обращаться за поддержкой к врачам-психотерапевтам: комплексный подход поможет вам справиться с проблемой более эффективно и безопасно.