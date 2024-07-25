7 привычек, которые раздражают официантов

Уходя из заведения, заберите с собой весь мусор, который вы оставили. Речь идет о фантиках, обрывках бумаги, упаковках и не только. Как вы были бы не рады, если бы гости у вас дома оставили за собой мусор после вечеринки, так и официанты недовольны, если посетители, уходя, оставляют за собой горы посторонних ненужных предметов, которые приходится выбрасывать за них.