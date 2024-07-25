7 привычек, которые раздражают официантов

1. Просить раздельные чеки
О том, что вам нужны отдельные чеки на каждого гостя, лучше предупреждать заранее, когда вы только сели за столик. Как правило, счет открывается, как только только гость сделает заказ, поэтому эту просьбу стоит озвучивать сразу. В противном случае вам придется ждать, пока официант пересчитает все позиции в чеке на каждого человека.
2. Складывать тарелки
Многие гости складывают пустые тарелки друг на друга, чтобы освободить место на столе и, как они думают, помочь персоналу быстрее убирать грязную посуду. Однако остатки еды и соусов под давлением поставленных на них тарелок могут вылиться на стол или поднос, после чего их придется мыть.
3. Заваливать просьбами
О любых пожеланиях рекомендуется говорить сразу. Официанты не любят, когда каждый подход к гостю сопровождается новым уточнением или просьбой — все, что вы хотите, лучше говорить сразу, чтобы сэкономить время и себе, и персоналу.
4. Менять столик
Открытый счет фиксируется за конкретным столиком, и если в середине трапезы гость решает пересесть, то персоналу приходится переносить все данные в компьютерной системе. Это занимает время, а иногда приводит к ошибкам, например, официант может забыть детали заказа или поставить лишнюю позицию. Если вы хотите пересесть, то сделать это нужно до того, как счет станет длинным.
5. Торопить подачу блюд
Как бы вы ни были голодны, повара не смогут приготовить ваш заказ быстрее — он выполняется в порядке очереди. За скорость приготовления блюд официант не несет ответственности, поэтому грубить и жаловаться ему на это не стоит: если ситуация стала критической, эффективнее будет поговорить с менеджером или администратором.
6. Захламлять стол
Неся готовую еду, официанты не любят ждать, пока вы освободите место для тарелок. Кроме того, иногда сами тарелки — например, если вы заказали фахитас или стейк — могут быть горячими, и держать их физически больно. Персонал был бы рад, если бы стол гостей всегда был готов к подаче еды, это помогло бы обслуживать гостей быстрее и избежать возможных травм.
7. Оставлять мусор
Уходя из заведения, заберите с собой весь мусор, который вы оставили. Речь идет о фантиках, обрывках бумаги, упаковках и не только. Как вы были бы не рады, если бы гости у вас дома оставили за собой мусор после вечеринки, так и официанты недовольны, если посетители, уходя, оставляют за собой горы посторонних ненужных предметов, которые приходится выбрасывать за них.