7 неочевидных вещей, которые нельзя делать в самолете — это опасно

Если вы случайно оказались в туалете во время турбулентности, эксперты рекомендуют там и остаться. Завершите, так скажем, начатое и присядьте на унитаз. Экстренно покидать уборную может быть опасно — из-за тележки в проходе и других незакрепленных предметов, которые теоретически смогут вас травмировать. Если у двери собралась очередь, быстро добраться до своего места может быть тем более затруднительно. Выходите только когда все успокоится или если об этом вас попросит бортпроводник.