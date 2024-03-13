7 методов, помогающих легко распознать, что вами манипулируют

В мире, где отношения иногда напоминают море в шторм, важно держать руль уверенно и не позволять манипуляциям уводить вас куда-то не туда. Сегодня мы поговорим о семи ярких признаках, что кто-то пытается вами манипулировать. Это знание — спасательный круг, который поможет не утонуть в водах обмана и сохранить личные границы.