7 лайфхаков, которые помогут при покупке билетов на самолет.

Предлагаем целых 7 способов предупредить неприятные сюрпризы в отпуске или деловой поездке. Следующие лайфхаки пригодятся всем, кто планирует путешествие на самолете.
Смотрите статистику рейса
В интернете нетрудно найти ресурсы, которые предлагают ознакомиться со статистикой того или иного рейса. Вы можете совершенно бесплатно получить доступ к такой информации, как количество отмен или задержек рейса. Таким образом вы сократите вероятность проблем с перелетом, отказавшись от путешествия неблагонадежной компанией. Это гораздо быстрее и точнее, чем расспрашивать незнакомцев на форумах для путешественников.
Экономьте на пересадках
Представьте ситуацию: вы нашли невероятно дешевые билеты. Вам кажется, что нужно спешить с покупкой — пока их не разобрали. Длительная пересадка? Пустяки — кажется вам в моменте. Затем выясняется, что вам предстоит самостоятельно сменить аэропорт и провести в незнакомом городе весь день, а то и всю ночь. Вам предстоит тратиться на транспорт и питание, если не возникнет необходимости в отеле. Изучите нюансы с калькулятором в руках: иногда именно более дорогие билеты — лучший способ сэкономить время и деньги.
Проверяйте стоимость на сайте авиакомпании
Какие бы заманчивые условия ни предлагал агрегатор — не поленитесь перейти прямиком на сайт авиакомпании, где билеты, как правило, будут немного дешевле. Тем более не стоит очаровываться огромными скидками. Сперва сравните итоговую стоимость по акции с той, что доступна на других площадках. Кроме того, используйте календарь цен, чтобы наглядно увидеть, в какие даты можно совершить тот же перелет по максимально низкой цене.
Ищите промокоды
Если вы не знаете про акцию — это еще не значит, что ее не существует. Наберите в поисковой строке название авиакомпании и слово «промокод». Не факт, что вам повезет, но, вполне возможно, удастся найти заветное сочетание букв для получения приятной скидки на сайте перевозчика. Согласитесь, приятно путешествовать на особых условиях.
Ознакомьтесь с ограничениями тарифа
Базовые тарифы эконом-класса могут быть сопряжены со значительными ограничениями, такими как отсутствие багажа, выбор места и возможность возврата билета. Не стоит игнорировать и ограничения размеров ручной клади — если в аэропорту вам не удастся поместить сумку в калибратор, придется заплатить. Докупать необходимые услуги выгоднее заранее.
Проверьте альтернативные аэропорты
Не ограничивайтесь одним аэропортом при поиске билетов — поиск близлежащих аэропортов может открыть вам доступ к более выгодным предложениям, а иногда даже сократить время в пути, если в противном случае вам пришлось бы ехать на другой конец города (или региона). Кроме того, чуть более отдаленными от крупных городов воздушными хабами часто пользуются лоукостеры. Что не отменяет присутствие трансферов и, как правило, сразу нескольких способов добраться до близлежащих городов.
Регистрируйтесь онлайн
Онлайн-регистрация из привилегии превратилась в обязанность. По крайней мере, если вы летите зарубежным лоукостером. Многие авиакомпании с низкими тарифами берут дополнительную плату за «традиционную» регистрацию в аэропорту, а онлайн-регистрацию закрывают за 4 часа. Мало кто прибывает в аэропорт так рано — в результате невнимательным путешественникам приходится раскошелиться на сумму, порой сопоставимую со стоимостью недорогих билетов.