7 лайфхаков, которые помогут при покупке билетов на самолет.

Представьте ситуацию: вы нашли невероятно дешевые билеты. Вам кажется, что нужно спешить с покупкой — пока их не разобрали. Длительная пересадка? Пустяки — кажется вам в моменте. Затем выясняется, что вам предстоит самостоятельно сменить аэропорт и провести в незнакомом городе весь день, а то и всю ночь. Вам предстоит тратиться на транспорт и питание, если не возникнет необходимости в отеле. Изучите нюансы с калькулятором в руках: иногда именно более дорогие билеты — лучший способ сэкономить время и деньги.