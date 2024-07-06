7 июля — Иван Купала: как славяне праздновали купальскую ночь

Согласно суевериям, на Ивана Купалу нельзя предаваться унынию и проводить день в одиночестве, иначе так пройдет весь год. Также нельзя спать в купальскую ночь, чтобы не проспать свое счастье. Еще в старину верили, что этот период благоприятен для того, чтобы укрепить семейные и любовные узы. Ссоры и любые разногласия в праздник не допускались.