7 идей для коротких путешествий по России ко Дню всех влюбленных

Поужинать можно и в ресторане при отеле, только стоит учесть, что в нем придерживаются концепции сбалансированного здорового питания. Если в планах более изобильный праздничный ужин, можно забронировать столик в «Рыжем лисе». Это один из самых популярных ресторанов в Красной Поляне, уютный и с богатым меню. Или провести время на высоте: ресторан «Сотерн» расположился над облаками, от Красной Поляны на такси можно доехать всего за 10 минут. В меню блюда французской кухни и вино.