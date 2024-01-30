7 идей для коротких путешествий по России ко Дню всех влюбленных

РБК Life вместе с тревел-сервисами и туроператорами подсказывает варианты празднования 14 февраля для влюбленных, которым совместные путешествия интереснее брони столика в ресторане.
Красная Поляна: лыжи и спа
Выходные в Красной Поляне можно назвать классикой отдыха для пар. Тут удастся прекрасно провести праздник, днем катаясь на склонах одного из трех горнолыжных курортов, а вечером ужиная в ресторане или отдыхая в спа.
В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip рекомендуют обратить внимание на четырехзвездочный «Green Flow Роза Хутор», ночь в котором стоит около 16 тыс. руб. Одна из его фишек — всесезонный термальный уличный бассейн с подсветкой, расположенный на высоте 1000 м в окружении гор. В термальной зоне для гостей работают финская сауна, хаммам, биосауна, холодная и горячая купели. А еще тут предлагают широкий выбор различных спа-программ и массажей, в том числе для пар.
Поужинать можно и в ресторане при отеле, только стоит учесть, что в нем придерживаются концепции сбалансированного здорового питания. Если в планах более изобильный праздничный ужин, можно забронировать столик в «Рыжем лисе». Это один из самых популярных ресторанов в Красной Поляне, уютный и с богатым меню. Или провести время на высоте: ресторан «Сотерн» расположился над облаками, от Красной Поляны на такси можно доехать всего за 10 минут. В меню блюда французской кухни и вино.
Добраться до Красной Поляны можно, долетев до Сочи. Средняя стоимость перелета из Москвы и обратно составляет 10 тыс. руб. А от аэропорта удобнее всего доехать до отеля на такси (дорога займет около часа).
Кубань: от леса до моря
Тем, кто хотел бы провести время не в горах, а в самом Сочи, но мечтает сделать это не совсем стандартно, туроператор «Алеан» советует присмотреться к спа-отелю «Лес». Глэмпинг в Сочинском национальном парке прекрасен для уединенного отдыха. Имеется ресторан лесной кухни, где готовят блюда из натуральных фермерских продуктов, спа-комплекс, который включает травяную сауну, финскую сауну, русскую и японскую бани. Стоимость размещения
Если хочется романтики у моря, Fun&Sun рекомендует сочинский отель Bridge Resort (4 звезды). Он расположен в центре города, на первой береговой линии. Его фишка — большой открытый подогреваемый бассейн с морской водой. Прилагаются рестораны, киноконцертный зал, выставочный комплекс, современный спортивный зал с видом на море, тематический спа-центр Thai Spa, оздоровительный медицинский центр и салон красоты. В шаговой доступности — «Зимний театр», цирк, концертный зал «Фестивальный», ботанический парк «Дендрарий», музеи и театры.
Поездка в Bridge Resort (4 звезды) выйдет в сумму от 41,4 тыс. руб. за двоих на три ночи с перелетом из Москвы в середине февраля.
Еще один вариант — Анапа. В «Алеане» отметили, что сразу в нескольких отелях региона в период с 15 по 26 февраля действует тариф «Влюбленные в Miracleon». При выборе его гостям предоставляется игристое, сладкий комплимент, украшение номера воздушными шарами и на выбор ваучер со скидкой на спа-услугу или ужин в ресторане.
В отеле Beton Brut Ultra All Inclusive & SPA Anapa Miracleon (4 звезды) на 14 февраля также запланирована праздничная программа: почта купидона, бармен-шоу, кулинарный мастер-класс для детей по росписи валентинок, мастер-класс по приготовлению алкогольных коктейлей «Сила любви», творческий мастер-класс по изготовлению валентинок своими руками для детей и взрослых. Проживание в этом отеле в период
Петербург: за вдохновением
В Северной столице хочется проводить время культурно, посещая различные музеи, выставки и театры. И в День святого Валентина интересных событий предостаточно. А чтобы везде успеть, в OneTwoTrip советуют жить в центре города. Например, в стильном пятизвездочном Novotel St. Petersburg Centre с оптимальным сочетанием цены и качества обслуживания (порядка 6 тыс. руб. за ночь).
В «Алеан» влюбленным рекомендуют присмотреться к отелю «Санкт-Петербург» (4 звезды) — номер на сутки
Что касается культурной составляющей, то в OneTwoTrip предпочитающим классику советуют отправиться в Русский музей. «Тут, помимо картин, которые можно увидеть в любое другое время, сейчас работает юбилейная экспозиция Василия Сурикова. К 175-летию со дня рождения художника в одном из пространств выставлено больше сотни его работ из собраний Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска», — рассказали в сервисе.
И подметили, что влюбленных может заинтересовать еще одна интересная выставка — она проходит в Музее искусства Санкт-Петербурга
15, 16 и 17 февраля можно попасть на концерт классической музыки «Вивальди. Времена года» в волшебной атмосфере Анненкирхе. «Можно не только послушать знаменитые произведения Вивальди, Чайковского и Брамса, но и посмотреть на необычный визуальный ряд: художник будет под музыку создавать красочные картины в технике Эбру (рисование на воде специальными красками)», — рассказали в сервисе.
Мест для романтического ужина в Санкт-Петербурге также очень много. За потрясающим видом туроператоры рекомендуют направиться в Terrassa. Ресторан расположен на шестом этаже с видом на Казанский собор и дом Зингера. Хочется забраться выше? Идите в F11 на 18-м этаже петербургской высотки 1960-х, откуда открывается вид на живописные питерские крыши.
А за авторской кухней можно попробовать пробраться в вечно забронированный Harvest, специализирующийся на рыбе и морепродуктах.
До Санкт-Петербурга из Москвы можно добраться на самолете (5,5 тыс. руб. туда-обратно, в пути примерно 1,5 часа) и на поезде (за «Сапсан» в обе стороны — около 7−8 тыс. руб., дорога займет порядка 4 часов).
Дагестан: праздник живота
В Дагестане туристов ждут не деликатесы или редчайшие продукты. Гениальность местной кухни в ее простоте. В основе блюд — тесто, мясо, орехи, фрукты и овощи, но из этого набора получается много вариаций, к тому же в каждом новом месте одни и те же блюда могут звучать по-разному.
В OneTwoTrip рассказали, что отправиться на романтический ужин можно в атмосферный «Ресторан-музей на Лермонтова». Обязательно попробовать хинкал (не путать с грузинскими хинкали) — кусочки теста, которые отваривают в мясном бульоне, чуду — лепешки с различными начинками и что-нибудь приготовленное по редким этническим рецептам.
Другое приятное место — ресторан «Папаха». Тут можно заказать столик в уединенной кабинке или расположиться в общем зале. Рекомендуется попробовать жареные курзе (местные родственники вареников) с овощами или шах-плов из баранины. Есть и супы, в том числе горский и дюшбара (выглядит как пельмени в бульоне). Огромный выбор мяса, которое готовят на мангале и в печи.
OneTwoTrip также рекомендует остановиться в одном из отелей в центре города. Например, в отеле «Монто» (4 звезды) со стильными номерами, от которого можно пешком дойти до основных достопримечательностей. Средняя стоимость номера составляет 6−7 тыс. руб. в сутки. Перелет из Москвы в Махачкалу и обратно обойдется примерно в 8 тыс. руб.
Нижний Новгород: исторический уик-энд
Этот город пару лет назад отметил 800-летие, и если раньше он привлекал туристов в основном историческими достопримечательностями, то ко дню рождения тут открылось несколько комфортабельных современных пространств.
Добавьте обустроенные набережные и парки и довольно мягкую зиму — в середине февраля температура обычно держится около −6 °C — и получится отличный вариант для романтических прогулок.
В OneTwoTrip рекомендуют заглянуть в арт-парк на Стрелке, который открылся не так давно. Во время реконструкции тут обнаружили остатки пакгаузов — исторических складов. Сегодня тут работает культурный центр, в котором проводят различные мероприятия. 15 февраля запланирован концерт «Мгновения, ожидание и любовь Микаэла Таривердиева» (исполнит Нижегородский русский народный оркестр им. В. А. Кузнецова), а 16 февраля можно послушать программу Pianissimo пианиста Владислава Хандогия.
Любоваться закатом эксперты советуют на набережной Федоровского. Здесь есть несколько смотровых площадок с лучшими видами. А потом можно подняться по лестнице на Рождественскую улицу, где стоят красивые древние церкви. Тут же можно прерваться на ужин, например, в ресторане «Роберто» — он находится в усадьбе XIX века, внутри по-домашнему уютно, готовят пиццу по итальянским рецептам и подают вино.
За эстетикой и авторской кухней можно отправиться в «Парк Культуры». Здесь несколько залов, но место очень популярно, так что столик стоит бронировать заранее.
После долгого дня приятно вернуться в уютный отель — в Нижнем Новгороде много подходящих вариантов. Например, расположенный прямо рядом с кремлем «Sheraton Нижний Новгород Кремль», который хвалят за комфортабельные номера и вкусные завтраки. Ночь обойдется примерно в 6,5 тыс. руб.
Перелет из Москвы в Нижний Новгород и обратно обойдется в среднем в 8,5 тыс. руб. (в пути чуть больше часа). Также можно доехать на поезде: «Ласточка» домчит за 4 часа (билет в обе стороны стоит порядка 3 тыс. руб).
Тюмень: термы
Тюмень сегодня называют столицей термальных вод: тут расположено около 20 источников целебной минеральной воды с температурой от +36 до +45 °C. Влюбленным, которые едут в Тюмень на пару дней, в OneTwoTrip советуют остановиться в одном из отелей со спа-комплексом — например, в «ЛетоЛето Термал Резорт & СПА» (4 звезды). На территории горячий источник и пополняемый из него бассейн под открытым небом, где температура даже в мороз держится на уровне +40 °C. А еще в этой гостинице самый большой в Сибири спа-комплекс с банями и аквапарк.
«Один день точно захочется провести в бассейнах и гидромассажных ваннах, а на вечер можно заказать романтическую спа-процедуру для двоих — в нее входит парный массаж и отдых в отдельном шатре, где угостят шампанским и сырной тарелкой. Кроме того, в отеле в праздники обычно проводят различные концерты и развлекательные программы, и к 14 февраля можно ждать специальных тематических предложений», — рассказали в сервисе, уточнив, что стоимость номера в среднем составит 8,5 тыс. руб. в сутки.
Тем, кто решит выбраться на прогулку, рекомендуют дойти до пешеходного моста влюбленных — он считается одной из главных достопримечательностей Тюмени. В День святого Валентина на льду под мостом обычно выкладывают огромное сердце из лепестков роз и фотографий пар. Получается очень атмосферно.
На романтический ужин можно отправиться в рыбный ресторан «Посейдон», а если есть желание удивить своего спутника, то стоит забронировать столик в ресторане-музее «Чум».
Добираться до Тюмени из Москвы удобнее всего на самолете: билет в обе стороны стоит около 8 тыс. руб. Дорога займет примерно 3 часа.
Шерегеш: горный глэмпинг
Влюбленным не только друг в друга, но и в горы туроператор Fun&Sun рекомендует отдых в глэмпинг-отеле «Атмосфера» на горнолыжном курорте «Шерегеш». Курорт расположен в 2,5 км от ближайшего подъемника. Гостей поселят в одних из шести отдельно стоящих купольных апартаментов со всеми удобствами. На территории есть кафе. За доплату можно «пооткисать» в бане-бочке.
Поездка в этот глэмпинг с перелетом из Москвы на неделю обойдется от 138,6 тыс. руб. за двоих.
Горнолыжный курорт «Шерегеш» в Кемеровской области славится у любителей лыж и сноуборда. Последние любят его в первую очередь за «пухляк» и трассы для фрирайда. На курорте также предлагают качественный аprеs-ski, а еще есть множество бань и спа-комплексов, где можно отдохнуть после активного катания и восстановить силы.