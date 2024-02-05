7 главных привычек, которыми вы обрекаете себя на одиночество

Постоянные попытки угодить окружающим и невозможность сказать «нет» приводят к потере собственного «я». Помните, что вы не можете нравиться всем. И это нормально. Главное, чтобы вам нравилось быть собой! Не пытайтесь угодить каждому и жертвовать личными интересами ради чужого одобрения. Будьте немного обособленными, и тогда рядом останутся те, кто ценит вас за то, кем являетесь на самом деле.