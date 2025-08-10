7 цитат известного британского актера Джеймса Нортона, удачно сыгравшего русских

Ближе к 40 годам Джеймсу Нортну начали предлагать роли отцов в таких сериалах, как «Игра в милости». «Если бы вы спросили меня в 25, я бы, наверное, подумал, что к 40 у меня, возможно, будет ребенок», — говорит он. «Но, с другой стороны, у меня были чертовски прекрасные 30 лет, и, надеюсь, дети еще появятся в моей жизни. В этом привилегия быть мужчиной и не беспокоиться о своих биологических часах». В каком-то смысле, говорит он, сейчас он более расслаблен, чем десять лет назад, когда все вокруг него начали заводить детей. «Думаю, я действительно чувствовал это давление, чтобы сесть в поезд и сделать то же самое» рефлексирует актер о женатых коллегах.