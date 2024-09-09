68% достопримечательностей Австралии может исчезнуть в ближайшее время

Эксперты утверждают, что, если к 2050 году средняя температура повысится хотя бы на 2 градуса по Цельсию, не менее половины из 178 туристических объектов по всей Австралии могут «исчезнуть». Помимо прочего, из-за климатического кризиса местные жители способны потерять около 620 тысяч рабочих мест в сфере туризма.