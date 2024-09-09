68% достопримечательностей Австралии может исчезнуть в ближайшее время

Винодельческие регионы Южной Австралии окутаны дымом от лесных пожаров, пути к тропическому лесу Дейнтри отрезаны из-за наводнений, а местные аэропорты регулярно бывают закрыты из-за сильных штормов. Согласно актуальному климатическому отчету, это лишь начало крупнейшего кризиса.
Эксперты утверждают, что, если к 2050 году средняя температура повысится хотя бы на 2 градуса по Цельсию, не менее половины из 178 туристических объектов по всей Австралии могут «исчезнуть». Помимо прочего, из-за климатического кризиса местные жители способны потерять около 620 тысяч рабочих мест в сфере туризма.
Что нас поразило, так это масштаб проблемы. Когда мы изучили различные объекты по всей стране, стало ясно, насколько системным является этот риск.
Среди наиболее известных достопримечательностей, подверженных высокому риску оказались: Королевские ботанические сады Сиднея и Бонди-бич, Грейт-Оушен-роуд и Грампианс в Виктории, Кейбл-Бич и национальный парк Калбарри, скальное образование Улуру, а также национальный дендрарий в австралийской столице Канберре.
Триггс уверяет, что Австралии необходимо приложить больше усилий, чтобы помочь туристическим объектам адаптироваться к последствиям изменения климата уже сейчас.
Экологическая тревога: ранее ученые заявили, что водная флора и фауна находится под угрозой из-за загрязнений и глобального повышения температуры.