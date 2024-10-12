650 рублей каждый день. Эксперт предупредила о серьезной переплате за ЖКУ

«То есть, например, если у вас образовалась просрочка в 10 000 ₽, то вы заплатите за каждый день в районе 650 ₽, — подсчитала экономист. — Умножаете это на каждый день — вот и сумма переплаты. А уже с 90 дня при той же сумме штраф вырастает почти в два раза, и уже составит 1500 ₽ В первую очередь это сделано для того, чтобы граждане вовремя производило свои платежи».