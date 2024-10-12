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650 рублей каждый день. Эксперт предупредила о серьезной переплате за ЖКУ

Штраф придется платить с 31-го дня просрочки.

Источник: Аргументы и факты

Сумма штрафа за просроченный платеж по ЖКУ могут серьезно вырасти. Об этом aif.ru рассказала доцент РГУ СоцТех и член общественного совета при Минобрнауки Инна Литвиненко.

«Сегодня предупредили население о том, что вырастут штрафы за просрочку по оплате жилищно-коммунальных услуг, — уточнила она. — Дело в том, что штрафы за просрочку по “коммуналке” привязаны к ставке рефинансирования. Сейчас она составляет 19%, а потому эти штрафы достаточно высокие. Но, согласно прогнозу ЦБ, скорее всего, ключевая ставка будет подниматься до 20−22%, и штрафы вырастут еще сильнее. Поэтому нужно четко отслеживать и оплачивать счета по коммунальным услугам — лучше день в день».

Дело в том, что с 31 дня просрочки штраф составляет 1/300 от ставки рефинансирования за каждый день, подчеркнула эксперт.

«То есть, например, если у вас образовалась просрочка в 10 000 ₽, то вы заплатите за каждый день в районе 650 ₽, — подсчитала экономист. — Умножаете это на каждый день — вот и сумма переплаты. А уже с 90 дня при той же сумме штраф вырастает почти в два раза, и уже составит 1500 ₽ В первую очередь это сделано для того, чтобы граждане вовремя производило свои платежи».

Напомним, россияне уже долгое время живут в условиях высокой ключевой ставки. В декабре 2023-го ЦБ поднял ставку с 15 до 16% годовых, и на таком уровне она держалась до июля 2024-го, пока ее не подняли до 18%. А уже в сентябре 2024-го этот показатель достиг 19%, и представители регулятора действительно не исключают сценария дальнейшего повышения. В этом году нас ждет еще два заседания по ключевой ставке: 25 октября и 28 декабря.

Однако ключевая ставка — не единственный критерий, который будет влиять на сумму в квитанции по ЖКУ. Платеж может дополнительно увеличиться в тех регионах, которые используют вариант фактической оплаты за отопление.