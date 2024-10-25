63-летний итальянец вышел из комы и решил, что ему 24 года

Канадка Кристина О’Нил прошла через похожие испытания. В 29 лет девушка перенесла остановку сердца, ее мозг не получал кислород 22 минуты. Она провела в коме три недели, а когда пришла в себя, то не помнила события последних лет и решила, что ей всего 15. «Мне хотелось только одного — чтобы моя мама была рядом, ведь я чувствовала себя ребенком», — говорила О’Нил. Она забыла о том, что сама стала матерью, на тот момент ее троим детям было год, семь и десять лет.