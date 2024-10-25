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63-летний итальянец вышел из комы и решил, что ему 24 года

Он не помнил, что женился и стал отцом.

Источник: Luciano D'Adamo

Итальянец Лучано Д’Амо потерял часть воспоминаний после того, как побывал в коме. В 63 года он счел себя 24-летним. Д’Амо впал в кому в результате серьезной аварии в 2019 году и уже пять лет привыкает к новой реальности: GPS, смартфонам и тому, что у него 30-летний сын. Об истории «помолодевшего» мужчины пишет Daily Mail.

Д’Амо не помнит, что произошло за 40 лет, последние воспоминания итальянца относятся к марту 1980 года. После комы он не узнал себя в зеркале, а жену принял за пожилую незнакомку и удивился, что она знает его имя. В 1980 году женщине было 19 лет, и Д’Амо только надеялся, что когда-нибудь женится на ней. Кроме того, после пробуждения он попросил позвонить матери — мужчина не помнил о ее смерти.

Д’Амо запомнил себя офицером по наземным операциям в аэропорту, но ему пришлось начать жизнь с нуля и устроиться охранником в школу.

Сейчас потерявшему память мужчине 68 лет, и ему удалось восстановить лишь некоторые воспоминания. Он вспомнил рисунок аиста, имя Маттео и бирку на люльке его первого внука, появившегося в 2019 году.

Спустя пять лет Д’Амо все еще сталкивается с некоторыми трудностями. Например, не помнит, что летал на самолете, не знает недавние факты из истории родной страны и своего любимого футбольного клуба.

В Daily Mail отметили, что утрата воспоминаний сказалась и на жизненном опыте Д’Амо. Он легко находил общий язык детьми, но ему потребовалось время на социализацию, чтобы вести себя по возрасту.

Канадка Кристина О’Нил прошла через похожие испытания. В 29 лет девушка перенесла остановку сердца, ее мозг не получал кислород 22 минуты. Она провела в коме три недели, а когда пришла в себя, то не помнила события последних лет и решила, что ей всего 15. «Мне хотелось только одного — чтобы моя мама была рядом, ведь я чувствовала себя ребенком», — говорила О’Нил. Она забыла о том, что сама стала матерью, на тот момент ее троим детям было год, семь и десять лет.