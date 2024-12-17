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63-летней женщине установили инновационный имплант для борьбы с храпом

Ученые-медики презентовали новый имплант, который должен избавить от ночного апноэ.

Источник: Lucy North/PA via The Independent

Новый имплант для пациентов с апноэ

Хирурги в больнице NHS Foundation Trust Университетского колледжа Лондона провели первую процедуру установки импланта Genio Nyxoah, который помогает избавиться от апноэ и храпа во сне. Устройство состоит из вживляемого стимулятора подъязычного нерва и внешнего чипа, который им управляет. Имплант может стать удобной заменой громоздким аппаратам для вентиляции легких типа СИПАП.

Первой пациенткой стала 63-летняя англичанка Натали Боллер. В течение десяти лет она страдает от апноэ во сне.

Операция длилась три часа: сначала хирурги сделали надрез длиной около шести сантиметров под подбородком для доступа к подъязычному нерву, а затем установили имплант, который будет стимулировать нерв нужным образом. На данный момент миссис Боллер уже выписана и восстанавливается дома. Через несколько дней она вернется в больницу, чтобы врачи активировали устройство.

Стимулятор — только половина разработки, вторая половина — внешний чип, который крепится на шею при помощи пластыря. Надевать его нужно только перед сном, а в течения дня можно снять и зарядить. Устройство синхронизируется со специальным приложением на смартфоне, по которому можно отслеживать свое состояние во сне и регулировать уровень стимуляции.

По словам Натали Боллер, она перепробовала все предлагаемые методы лечения апноэ, в том числе СИПАП-аппарат.

Я пыталась целый год, но так и не смогла привыкнуть к нему. За эти десять лет все, что я пробовала, не помогало. Я очень надеялась на эту операцию, и с нетерпением жду возможности стать более активной, чему раньше мешала усталость.

Натали Боллер

Что такое апноэ сна

Апноэ сна — это состояние, при котором дыхание во время сна внезапно прерывается на 10 секунд и более из-за сужения верхних дыхательных путей.

Симптомы апноэ

При обструктивном апноэ с постоянно повторяющимися эпизодами остановки дыхания появляется громкий храп, уровень кислорода в крови падает, наступает гипоксия и нарушается сон. Дневные последствия ночного апноэ — сонливость, вялость, хроническая усталость, ухудшение памяти, снижение когнитивных функций.

Сколько людей страдают апноэ в России и мире

В России нарушениями дыхания во сне страдают около половины взрослых людей от 30 до 70 лет, приводит данные Лаборатория сна УКБ № 1 ПМГМУ им. Сеченова. Количество пациентов с апноэ во всем мире приближается к миллиарду. Более 100 миллионов людей на этой планете каждую ночь сталкиваются с тяжелым апноэ. При этом до 80% от общего количества пациентов даже не подозревают, что нуждаются в лечении.

Почему устройства типа СИПАП неудобны

Миллионам пациентов с апноэ для лечения предлагают СИПАП-терапию с помощью аппаратуры, которая создает постоянно давление в дыхательных путях, не давая им смыкаться и перекрывать поступление воздуха. Однако СИПАП-аппараты громоздки, а человек должен спать в герметичной маске, соединенной с рабочим блоком гибкой трубкой, что само по себе может нарушать сон.