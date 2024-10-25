60% опрошенных мужчин из России не дарят ничего на первом свидании

Результатами опроса поделился «Сноб». Аналитики выяснили, что 60% мужчин считают подарок на первом свидании преждевременным шагом. Из оставшихся 40% большинство, 24%, может подарить что-то, только если девушка произвела сильное впечатление, 16% считают это правилом хорошего тона.
Чаще всего мужчины дарят презенты на первом свидании, чтобы избранница улыбнулась (67%). 24% делают это в надежде произвести впечатление, 12% просто неудобно приходить с пустыми руками. 34% мужчин полагают, что подарок увеличит шансы на второе свидание.
46% представителей сильного пола не против получить презент от девушки при знакомстве. Большинство респондентов-мужчин (67%) признались, что были бы приятно удивлены и даже растроганы, если бы им что-то подарили.
Ничего не дарят на первом свидании 77% женщин. 6% из них могут сделать это, если мужчина им действительно нравится.
78% женщин воспринимают подарки как признак галантности и желания произвести хорошее впечатление. Однако респондентки не всегда рады презентам от незнакомца. 15% могут чувствовать неловкость, если сам мужчина не понравился. Еще 27% считают, что презенты бывают неуместными.
Большинство респондентов обоих полов считают, что подарок для первого свидания должен стоить 1 000−2 000 рублей. 6% мужчин готовы потратить более 10 тысяч.
Большинство, более 80% опрошенных, считают самым уместным подарком цветы. На втором месте — сладости (23% мужчин и 42% женщин), на третьем — билеты в кино или театр (19% мужчин и 35% женщин).
Подбор подарка для нового знакомого может вызвать немалые трудности. Ранее мы публиковали список более чем со 100 идеями для таких случаев.