6 стадий развития зависти. Как научиться завидовать «по-белому»

По ее словам, чаще люди завидуют не всем подряд, а тем, кто схож с ними по каким-то признакам, например, по социальному статусу, образованию, возрасту и так далее. Люди также могут оценивать другого человека как недостаточно хорошего, чтобы обладать чем-то значимым.