6 стадий развития зависти. Как научиться завидовать «по-белому»

Можно выделить шесть стадий развития зависти, пишет PRIZMA, просветительский ресурс Московского городского педагогического университета (МГПУ), со ссылкой на лекции научного сотрудника лаборатории городского благополучия и здоровья НИИ УГО МГПУ Дарьи Касаткиной.
Первая стадия — сравнение. «К примеру, в соцсетях: мы видим человека, который вызывает в нас зависть, и автоматически начинаем себя с ним сравнивать», — поясняют в МГПУ.
На второй стадии человек приходит к выводу, что «не дотягивает» до того, с кем себя сравнивал, а на третьей начинает себя обесценивать или осуждать.
Самобичевание завершается на четвертой стадии, тогда же человек пытается себя защитить.
На пятой стадии «на нас обрушивается чувство несправедливости. Возникает ощущение, что жизнь нам чего-то не додала. А еще нередко приходят мысли о том, что другие нас попросту недооценивают», поясняют в МГПУ.
На шестой стадии человек испытывает чувство бессилия из-за того, что хочет получить желаемое (фигуру/славу/бизнес
В вузе уточнили, что можно научиться завидовать «по-белому» — так можно сохранить свою самоценность и самоценность другого человека.
В инструкции «Как завидовать “по-белому” от МГПУ указаны четыре шага.
Сначала завидующему следует выяснить, чему он завидует на самом деле. Далее признаться себе, что у него нет качества, которым наделен объект зависти, при этом следует избегать самобичевания.
На третьем шаге завидующему предстоит разобраться, какие качества хорошо развиты у него самого, а в финале сопоставить свои слабые и сильные черты.
«Это помогает увидеть и принять себя целиком», — уточнили в публикации.
Ранее в беседе с РБК Life психолог-психотерапевт Алина Цветкова отметила: «Часть ученых (Ильин, Хорни, Муздыбаев) определяют зависть как исключительно негативное переживание, которое носит антисоциальный и дисфункциональный характер. Часто человек, испытывающий его, характеризовался учеными как эгоистичный, себялюбивый, тщеславный и бессильный. В современных исследованиях стали отмечать, что зависть может иметь позитивные последствия, такие как собственное развитие и рост».
По ее словам, чаще люди завидуют не всем подряд, а тем, кто схож с ними по каким-то признакам, например, по социальному статусу, образованию, возрасту и так далее. Люди также могут оценивать другого человека как недостаточно хорошего, чтобы обладать чем-то значимым.