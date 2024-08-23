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6 советов психолога. Врач рассказал, как помочь ребенку вернуться в школу

До школы осталось чуть больше недели. Как помочь ребенку пойти в школу без стресса?

Источник: РИА "Новости"

Об этом aif.ru рассказала медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Вандаева.

Шесть советов, которые могут помочь плавно вернуться к учебному режиму после расслабленного летнего состояния:

1. Подведите итоги лета

Вспомните приятные моменты, увлекательные путешествия, сделайте фотоколлаж с лучшими фотографиями на стену. Это поможет попрощаться с летом и подготовиться к новому этапу обучения.

2. Планируйте благоприятные перспективы в новом учебном году

Обсудите с ребенком, куда он хотел бы сходить в первый день осени? Какой интересный проект сделать в первом триместре? Какой навык развивать в студиях дополнительного образования? Планирование повышает осознанность и способствует фокусировке на достижении целей.

3. Начинайте подготовку к возвращению в учебный режим заранее

Возвращаться к ранним подъемам и продолжительной умственной нагрузке после школьных летних каникул может быть нелегко. Постарайтесь сделать переход как можно более плавным, каждый день незначительно сдвигая время подъема и отхода ко сну так, чтобы режим напоминал школьный.

4. Повторяйте с ребенком пройденный учебный материал, играя в настольные игры

Некоторые игры помогут вспомнить правила правописания, другие — весело и с азартом потренироваться в устном счете.

5. Обновите канцелярию

Предложите ребенку самому выбрать себе тетради для каждого предмета, обложки для учебников, письменные принадлежности. Активная позиция школьника повышает мотивацию к обучению.

6. Увеличивайте нагрузку постепенно

После продолжительных каникул ребенку необходимо дать время на адаптацию к учебным будням. Постарайтесь обеспечить более расслабленное расписание дополнительных занятий в первые 2−3 недели сентября.