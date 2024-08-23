6 советов психолога. Врач рассказал, как помочь ребенку вернуться в школу

Возвращаться к ранним подъемам и продолжительной умственной нагрузке после школьных летних каникул может быть нелегко. Постарайтесь сделать переход как можно более плавным, каждый день незначительно сдвигая время подъема и отхода ко сну так, чтобы режим напоминал школьный.