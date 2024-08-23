6 советов психолога. Врач рассказал, как помочь ребенку вернуться в школу

Об этом aif.ru рассказала медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Вандаева.
Шесть советов, которые могут помочь плавно вернуться к учебному режиму после расслабленного летнего состояния:
1. Подведите итоги лета
Вспомните приятные моменты, увлекательные путешествия, сделайте фотоколлаж с лучшими фотографиями на стену. Это поможет попрощаться с летом и подготовиться к новому этапу обучения.
2. Планируйте благоприятные перспективы в новом учебном году
Обсудите с ребенком, куда он хотел бы сходить в первый день осени? Какой интересный проект сделать в первом триместре? Какой навык развивать в студиях дополнительного образования? Планирование повышает осознанность и способствует фокусировке на достижении целей.
3. Начинайте подготовку к возвращению в учебный режим заранее
Возвращаться к ранним подъемам и продолжительной умственной нагрузке после школьных летних каникул может быть нелегко. Постарайтесь сделать переход как можно более плавным, каждый день незначительно сдвигая время подъема и отхода ко сну так, чтобы режим напоминал школьный.
4. Повторяйте с ребенком пройденный учебный материал, играя в настольные игры
Некоторые игры помогут вспомнить правила правописания, другие — весело и с азартом потренироваться в устном счете.
5. Обновите канцелярию
Предложите ребенку самому выбрать себе тетради для каждого предмета, обложки для учебников, письменные принадлежности. Активная позиция школьника повышает мотивацию к обучению.
6. Увеличивайте нагрузку постепенно
После продолжительных каникул ребенку необходимо дать время на адаптацию к учебным будням. Постарайтесь обеспечить более расслабленное расписание дополнительных занятий в первые 2−3 недели сентября.