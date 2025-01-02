6 советов. Доктор Спахов открыл, как избежать осложнений при магнитной буре

Умеренную бурю ждали 31 декабря с переходом на новогоднюю ночь. Но до нее дело не дошло, магнитосфера была возмущенной, достигнув уровня Кр 4 (бури начинаются с уровня Кр 5).
Но главные события стали развертываться к концу первого дня нового года. «Регистрируется очень сильная магнитная буря, — сообщили поздно вечером эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. — Текущий уровень — G4, то есть 4-й класс по 5-балльной системе (см. график). Земля находится под воздействием плазменных облаков от Солнца с вечера 31 декабря, но до текущих значений колебания магнитного поля Земли дошли только сейчас. Причины пока выглядят локальными и, судя по всему, связаны с приходом к Земле плотного ядра выброса с сильным магнитным полем».
Многие сердечники почувствовали это на себе. Как им вести себя в такой неожиданной ситуации, aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов:
- хорошо выспаться, можно поспать днем,
- исключить возбуждающие средства,
- не переедайте,
- можно пить легкие успокоительные на растительной основе,
- устройте себе дневную или утреннюю прогулку на свежем воздухе,
- если болит голова, но давление невысокое, принимайте обезболивающие.
Сейчас регистрируется серьезная буря. И, в первую очередь, она чревата гипертоническими кризами. Их опасность может сохраняться еще в течении 1−2 суток после нормализации магнитосферы. Как их избежать, и остановить, если они развиваются, мы объясняли подробно ранее, когда была примерно такая же опасность. Советуем придерживаться этих рекомендаций и сейчас.