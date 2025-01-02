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6 советов. Доктор Спахов открыл, как избежать осложнений при магнитной буре

Астрономы сообщают, что прямо сейчас происходит очень сильная магнитная буря, которую не ожидали. Солнце опять сыграло по своим правилам, опровергнув прогнозы экспертов.

Источник: Аргументы и факты

Умеренную бурю ждали 31 декабря с переходом на новогоднюю ночь. Но до нее дело не дошло, магнитосфера была возмущенной, достигнув уровня Кр 4 (бури начинаются с уровня Кр 5).

Но главные события стали развертываться к концу первого дня нового года. «Регистрируется очень сильная магнитная буря, — сообщили поздно вечером эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. — Текущий уровень — G4, то есть 4-й класс по 5-балльной системе (см. график). Земля находится под воздействием плазменных облаков от Солнца с вечера 31 декабря, но до текущих значений колебания магнитного поля Земли дошли только сейчас. Причины пока выглядят локальными и, судя по всему, связаны с приходом к Земле плотного ядра выброса с сильным магнитным полем».

Многие сердечники почувствовали это на себе. Как им вести себя в такой неожиданной ситуации, aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов:

  • хорошо выспаться, можно поспать днем,
  • исключить возбуждающие средства,
  • не переедайте,
  • можно пить легкие успокоительные на растительной основе,
  • устройте себе дневную или утреннюю прогулку на свежем воздухе,
  • если болит голова, но давление невысокое, принимайте обезболивающие.

Сейчас регистрируется серьезная буря. И, в первую очередь, она чревата гипертоническими кризами. Их опасность может сохраняться еще в течении 1−2 суток после нормализации магнитосферы. Как их избежать, и остановить, если они развиваются, мы объясняли подробно ранее, когда была примерно такая же опасность. Советуем придерживаться этих рекомендаций и сейчас.