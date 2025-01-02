6 советов. Доктор Спахов открыл, как избежать осложнений при магнитной буре

Но главные события стали развертываться к концу первого дня нового года. «Регистрируется очень сильная магнитная буря, — сообщили поздно вечером эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. — Текущий уровень — G4, то есть 4-й класс по 5-балльной системе (см. график). Земля находится под воздействием плазменных облаков от Солнца с вечера 31 декабря, но до текущих значений колебания магнитного поля Земли дошли только сейчас. Причины пока выглядят локальными и, судя по всему, связаны с приходом к Земле плотного ядра выброса с сильным магнитным полем».