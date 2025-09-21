7 шокирующих фактов о Куликовской битве

Несмотря на тенденцию последних лет всячески преуменьшать количество войска как и у Мамая, так и у русского войска Дмитрия Донского, археологические находки воинских захоронений вблизи Куликова поля говорят о том, что войск было много. По приблизительным подсчетам, количество жителей на Руси к 1380 году достигло 4 миллионов человек. Обычно мобилизационный ресурс оценивают в 10% от населения. Это значит, что князь Дмитрий Донской действительно мог собрать войско в 400 000 человек. Это соответствует данным летописей и сказаний. По «Сказанию о Мамаевом побоище» русское войско составило 303 тысячи человек.