7 шокирующих фактов о Куликовской битве

Эта битва стала краеугольным камнем истории Руси. Победа над Мамаем далась русскому народу ценой огромных жертв, но ее результаты того стоили. Теперь весь мир узнал — Орду можно победить.
Факт 1. На Куликовском поле против Руси выступили католики
В войске хана Мамая, которое насчитывало около 400 тысяч человек, присутствовали половцы, народы Кавказа, в том числе горские евреи, черкесы, ясы, жители западного побережья Каспия, которых называли «бесермены», армяне, буртасы, касоги, крымские караимы, и даже генуэзцы, выставившие тяжелую пехоту.
Более того, так как Мамай не пользовался большой популярностью в Орде и имел денежные затруднения, генуэзцы еще и выделили ему денег на снаряжение войска. Это лишь дополнительно встревожило Русь. Теперь за мусульманином Мамаем стояли католики. А католики всегда были духовными врагами православной Руси.
Взамен генуэзцы требовали у хана разрешения добывать пушнину под Великим Устюгом.
Кроме этого, Мамая поддержал литовский князь Ягайло и рязанский князь Олег Иванович, который в случае проигрыша русских метил в великие князя. Однако ни тот, ни другой так и не приняли участия в сражении. Олег не решился, а Ягайло не поспел вовремя.
Факт 2. В Куликовской битве участвовали девушки
За землю Русскую бились не только мужчины, но и девушки княжеской крови. Речь идет о двух княжнах — Дарье Роствовской и Феодоре Пужбольской. Дарья сызмальства ездила верхом и владела оружием. Накануне битвы она сбежала из дома и, переодевшись в мужское платье, примкнула к войску. О ее дальнейшей судьбе ничего не известно, скорее всего, она погибла. Ее отец, Андрей Федорович, прожил после гибели дочери еще 10 лет.
У Феодоры история другая. На Куликово поле она поехала вслед за женихом — князем Василием Дмитриевичем. И сражалась на поле боя рядом с ним плечом к плечу. Василий был убит врагами, а израненную княжну вывезли с поля боя и доставили в дом отца князя Ивана. Там она и умерла.
Факт 3. Дмитрий Донской сам ринулся в Куликовскую битву
В отличие от полководцев более поздних сражений, князь Дмитрий Донской сам, лично принял участие в Куликовской битве. «Слово мое да будет делом! — сказал князь. — Я вождь и начальник. Стану впереди и хочу положить свою голову в пример другим». Возможно, чтобы не стать сразу главной мишенью врага, он поменялся латами и конем с боярином Михаилом Бренком и ринулся в бой наравне с простыми воинами. После битвы его нашли раненым под срубленной березой. А боярин Михаил погиб.
Факт 4. В Куликовской битве погибло несколько знаменосцев
Действительно, во время куликовского сражения было убито несколько русских знаменосцев. Знамя русского войска падало три или четыре раза. Но каждый раз находились те, кто его поднимал, давая понять всем воинам земли Русской, что битва не окончена.
Факт 5. На Куликовом поле русские взяли хитростью
Перед тем, как в битву вступил Засадный полк под предводительством боярина Дмитрия Боброка-Волынца и князя Владимира Серпуховского, русские дрогнули и стали отступать.
Дело в том, что Мамай сначала бросил в битву таран из пеших генуэзцев, закованных в латы и ощетинившихся тысячами копий. Этот таран русские сумели перемолоть. Затем в бой вступило несколько десятков тысяч монгольских всадников — тяжелая конница. Она смяла левый фланг русского войска и стала охватывать его слева и с тыла. Войска дрогнули. Именно в этот момент Засадный полк, состоявший из отборных и хорошо вооруженных всадников, ударил монголам в спину и опрокинул их. Монголы были рассеяны по степи. Хан Мамай вскочил на свежую лошадь и бежал.
Почти 50 километров гнали русские монгольское войско, секли и уничтожали врага.
Узнав о победе русских, Ягайло развернул свое войско. Притих и князь Олег Рязанский.
Факт 6. Потери русского войска в Куликовской битве были огромными
Несмотря на тенденцию последних лет всячески преуменьшать количество войска как и у Мамая, так и у русского войска Дмитрия Донского, археологические находки воинских захоронений вблизи Куликова поля говорят о том, что войск было много. По приблизительным подсчетам, количество жителей на Руси к 1380 году достигло 4 миллионов человек. Обычно мобилизационный ресурс оценивают в 10% от населения. Это значит, что князь Дмитрий Донской действительно мог собрать войско в 400 000 человек. Это соответствует данным летописей и сказаний. По «Сказанию о Мамаевом побоище» русское войско составило 303 тысячи человек.
После битвы московскому боярину Михаилу Александровичу было велено произвести подсчет погибших русских воинов. «Изгибло у нас дружины всей полтретья ста тысяч и три тысячи, — доложил боярин Донскому. — А осталось у нас дружины пятьдесят тысяч».
В соответствии с древнерусским счислением, «полтретья ста тысяч» — это дробное число и означает не «примерно 16 тысяч», как переводят некоторые «эксперты», а 250 тысяч человек. Учитывая, что это были мужчины во цвете лет, потери были огромными. Невольно вспоминаются строки из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила»:
"О поле, поле, кто тебя.
Усеял мёртвыми костями?
Чей борзый конь тебя топтал.
В последний час кровавой битвы?
Кто на тебе со славой пал?
Чьи небо слышало молитвы?..".
Отзвуки битвы на Куликовом поле дошли до наших дней в виде Дмитриевской родительской субботы, когда православные поминают всех усопших перед днем памяти святого Димитрия Солунского (8 ноября). По преданию поминовение было установлено самим князем Дмитрием Донским.
Факт 7. Некоторые считают, что Куликовой битвы не было
Вы не ослышались! Некоторые ученые пишут, что «Куликовская битва — яркий пример фальшивости всей российской истории. Историческое событие со временем неузнаваемо искажается в угоду текущим политическим желаниям Москвы». По мнению этих ученых, бились не татары с русскими, а татары с литовцами, а князь Дмитрий воевал не за Русь, а за «единство Орды», а все летописи русские уничтожили сами, видимо, чтобы затруднить себе жизнь.
К несчастью, у этих историков «восхваление Куликовской битвы» — это то ли курс в сторону «альтернативной истории», то ли как минимум «имперский дискурс». Что на это сказать? Да, имперский, да, патриотический. И это нормально.