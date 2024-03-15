6 рабочих инструкций, что нужно делать, чтобы перестать наконец бояться старости

Физическое здоровье и активность не просто средства продления жизни, но и способы улучшения её качества. Регулярные занятия спортом, сбалансированное питание и достаточный сон могут существенно улучшить ваше самочувствие. Воспринимайте это как акт любви к себе, а не как обязанность. Экспериментируйте с различными видами активности, чтобы найти то, что приносит радость. И позвольте этой радости направлять вас.