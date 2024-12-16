6 пород собак, покоривших сердца зрителей после выхода фильмов и сериалов

Первый «Бетховен» был снят в 1992 году. По сюжету двое воров похищают из зоомагазина щенка сенбернара, тот сбегает от преступников и попадает в семью Ньютонов. Отец семейства, как это часто бывает, сначала против собаки в доме, но потом, услышав, как щенок гавкает под Пятую симфонию Бетховена, называет его в честь композитора и становится лучшим другом собаки. Спустя годы уже взрослого Бетховена снова похищают, чтобы поставить на нём жестокие опыты, но в итоге пса спасают с участием полиции. Во втором фильме Бетховен встречает свою любовь — сенбернаршу Мисси. За всю историю франшизы вышло восемь фильмов о сенбернаре — повод устроить на Новый год марафон «Бетховена»!