Сенсация 2000 года: как шотландские ученые клонировали свинью

«Тех изменений в генах, что удалось добиться у свиньи-донора, оказалось недостаточно, — считает Главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик Российской академии наук Сергей Готье. — Чтобы орган не отторался, реципиенты все равно были вынуждены принимать огромное количество иммуносупрессоров — препаратов, подавляющих иммунитет, чтобы он не боролся с чужим органом. Из-за этого иммунитет падал фактически до нуля, и на организм нападали инфекции — не только обычные человеческие, но и уникальные, свиные. А вот с ними справиться человек уже не мог».