Сенсация 2000 года: как шотландские ученые клонировали свинью

«Главной задачей эксперимента, — отметил тогда доктор компании PPL Therapeutics Рон Джеймс, — стало воспроизведение измененных органов свиньи для трансплантации людям без отторжения их иммунной системой». Цели ставились гуманистически масштабные — ВФокусе Mail выяснил, насколько таких глобальных стремлений удалось достичь сегодняшнему дню.
Первая пересадка почки свиньи человеку после смерти мозга
В октябре 2021 года в Медицинском центре Лангон при Университете Нью-Йорка с согласия родных пациент, который находился на аппарате жизнеобеспечения из-за смерти мозга, получил генетически модифицированную почку свиньи — то есть в теории неспособную вызвать отторжение. По словам проводившего операцию хирурга Роберта Монтгомери, орган подсоединили к кровеносной системе, после чего тот эффективно очистил организм от мочевины и вернул уровень креатинина в нем к адекватным показателям.
Первая пересадка сердца свиньи человеку
7 января 2022 года 57-летний американец Дэвид Беннетт, который страдал от неизлечимой сердечной недостаточности в терминальной стадии, решился на эксперимент. Кардиоторакальный хирург Бартли Гриффит из Медицинского центра Университета Мэриленда заменил больной орган пациента здоровым свиным, который прежде подвергся модификации десяти генов.
Сначала эксперты признали пересадку успешной, однако на 43-й день после операции мужчина проснулся в ужасно рассеянном состоянии, с высокой температурой и сильной одышкой. Врачи ввели пациенту сильнейшее средство, которое используется для борьбы с вирусом иммунодефицита человека, и антитела из донорской крови — на неделю состояние Дэвида Беннетта улучшилось. Но затем новые «сюрпризы» — цитокиновый шторм и сердечная недостаточность. Так первоиспытатель свиного сердца скончался 8 марта 2022 года.
Первая пересадка почек свиньи с тимусом человеку после смерти мозга
В июле 2023 года хирурги все того же Медицинского центра Лангон при Университете Нью-Йорка провели еще одну сенсационную операцию пациенту, который находился на аппарате жизнеобеспечения из-за смерти мозга и завещал свое тело науке. В этот раз врачи попробовали пересадить сразу две модифицированные почки свиньи с тимусом и одновременно удалили пациенту его аналогичные органы.
Спустя 32 дня после медицинского вмешательства, судя по ежедневным результатам анализов, организм испытателя принял чужеродного гостя. После свиные органы эффективно проработали еще месяц, до завершения эксперимента в назначенный день и передачи тела пациента семье.
Вторая пересадка сердца свиньи человеку
15 сентября 2023 года все в том же Медицинском центре Университета Мэриленда провели вторую в мире пересадку генетически модифицированного сердца свиньи человеку. На этот раз храбрым испытателем стал 58-летний американец Лоренс Фосетт, который страдал от того же недуга, что и его предшественник, — неизлечимой сердечной недостаточности в терминальной стадии.
До полного отказа пересаженного органа мужчина прожил почти шесть недель, уйдя из жизни 30 октября 2023 года, что на две недели меньше срока в предыдущем эксперименте.
Первая пересадка почки свиньи человеку
16 марта 2024 года в Общеклинической больнице Массачусетса 62-летний американец Рик Слейман с почечной недостаточностью в терминальной стадии, сахарным диабетом второго типа и гипертонией, организм которого спустя пять лет не принял человеческий донорский орган, получил почку свиньи с 69 изменениями.
Через две недели после операции достаточно восстановившегося мужчину отправили домой, наказав посещать врача дважды в неделю. Спустя полтора месяца, 2 мая 2024 года, Рик Слейман скончался.
Вторая пересадка почки свиньи человеку
В апреле 2024 года в том же Медицинском центре Лангон при Университете Нью-Йорка врачи трансплантировали генетически отредактированную почку свиньи 54-летней американке Лизе Пизано, которая страдала от почечной и сердечной недостаточностей.
Через 47 дней эксперты приняли решение изъять чужеродный орган и отправить пациентку на диализ, однако спустя почти три месяца после операции, 7 июля 2024 года, женщина скончалась в хосписе.
Причина неудач пересадки свиных органов: мнение российского врача
«Тех изменений в генах, что удалось добиться у свиньи-донора, оказалось недостаточно, — считает Главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик Российской академии наук Сергей Готье. — Чтобы орган не отторался, реципиенты все равно были вынуждены принимать огромное количество иммуносупрессоров — препаратов, подавляющих иммунитет, чтобы он не боролся с чужим органом. Из-за этого иммунитет падал фактически до нуля, и на организм нападали инфекции — не только обычные человеческие, но и уникальные, свиные. А вот с ними справиться человек уже не мог».
Актуальность пересадки свиных органов людям в России
В прошлом году в листе ожидания донорских органов значилось десять тысяч человек. При этом операций такой направленности за год провели всего три тысячи раз, то есть в три раза меньше необходимого числа.
Таким образом, рывок в пересадке свиных органов людям помог бы огромному числу больных не только в нашей стране, но и во всем мире. По словам Сергея Готье, в этом будущее трансплантологии, ведь сейчас все ученые ищут возможности проводить как можно больше трансплантаций нуждающимся.