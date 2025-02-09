6 неопровержимых причин, почему советские дети были в разы круче нынешних

Сегодняшние дети собирают лайки в соцсетях, а советские собирали компанию во дворе. Туда выходили все: и первоклашки, и старшеклассники. Игры придумывались на ходу, и у каждого двора были свои правила. «Казаки-разбойники», «Резиночка», «Секретики», «Вышибалы» — всё это заменяло видеоигры и тренажёрные залы. Важно было не просто играть, но и договариваться, учиться работать в команде, побеждать, проигрывать, не ныть. Да и физическая подготовка была такая, что современные дети вряд ли бы выдержали два часа беготни по гаражам.