6 необычных фактов о славянах из древних рукописей

Факт 1. Греки боялись славян уже в VI веке
Византийские авторы в «Чудесах Святого Дмитрия Солунского» рассказывали об осаде славянами греческого города Фесалоники в 586 году. Они писали, что славяне, которых греки называли дрогувиты, ваюниты (войничи) и верзиты имеют огромное войско. Они прибыли на кораблях-однодревках (очевидно, на стругах и набойных ладьях) с Подунавья и использовали тараны, осадные и метательные машины, которые строили тут же, под городом.
Вид «варваров» устрашал греков. Славянское войско было организовано. Каждый из отрядов занимался своим делом: одни строили машины, другие штурмовали город, третьи — ловили пленников, четвертые — искали для войска продовольствие. Войско славян было разделено на сотни и десятки, каждые из которых имели свою специализацию: были лучники, копейщики, пращники и меченосцы.
В момент наивысшей опасности в сражение посылались отборные сотни, переламывающие ход сражения. Для защиты воинов от осажденных горожан, которые сбрасывали на них горящие горшки, славяне использовали «черепахи», которые плели из прутьев и покрывали их свежесодранными кожами быков — чтобы те не горели.
Однажды они так близко подобрались к стене города, что достали топоры и ломы и начали разрушать ее основание. Стена Фесалоников была высотой в 12 метров, шириной — в 4 метра и имела протяженность в 8 километров. Следы славянских топоров видны на ней до сих пор. Славяне все время меняли тактику: они то пытались прорваться в город через ворота, то штурмовали стены, то пытались пройти на судах в порт. Наконец, они получили какое-то известие и ушли, оставив греков в страхе.
«Им не надо было возводить вокруг города частокол или насыпь, — так описывали славян античные авторы. — Частоколом у них служило сплетение друг с другом сомкнутых щитов, через которые не проскочить. Насыпью — масса тел, напоминающая плотную сеть. Один вид варварской фаланги вызывал несказанный страх».
Факт 2. Славяне жили в суровом климате
Вот как описывал природные особенности родины славян греческий автор Страбон, живший в I веке до нашей эры.
«Вся страна… отличается суровыми зимами. Климат здесь холодный, что ясно из того, что жители не разводят ослов. Коровы у них или рождаются безрогими или же им спиливают рога, так как эта часть у них чувствительна к холоду. Медные сосуды здесь лопаются от стужи». Страбон считал, что во время холодов население «выкапывает» рыбу прямо изо льда. Причем рыба здесь такая большая, что размерами напоминает дельфинов.
Факт 3. Славянские «цари» жили как в сказке и имели заместителей
Арабский путешественник Ахмет ибн Фадлан, совершивший путешествие по Волге в X веке сообщал совершенно сказочные подробности о жизни царей славянского племени русов. По его мнению, они жили в высоких замках (видимо, в теремах) постоянно имели при себе 400 богатырей (дружину). Эта дружина буквально спала у подножия царской кровати. Ложе царя было огромным, инкрустированным драгоценными камнями. Личные потребности царя русов обслуживали 40 девушек.
Чтобы забраться на лошадь, царю даже не нужно было спускаться с кровати — боевого коня ему приводили прямо в спальню. «А если он решит сойти с лошади, — писал араб, — то он подводит лошадь к своему ложу и сходит с нее на него. И не имеет никакого дела, кроме как сочетаться с девицами, пить и развлекаться. А для войны и дел у него есть заместитель».
Факт 4. В древности славяне имели огромные города
Живший в V веке до нашей эры греческий историк Геродот из Галикарнаса писал в своем труде «История» о многочисленном славянском племени будинов.
Будины имели светлые глаза и рыжеватые волосы. Столицей будинов был город Гелонь, возведенный из дерева и окруженный частоколом. Размеры города потрясали воображение путешественников. «Каждая сторона городской стены — длиной в 30 стадий», — писал Геродот. Точная длина греческой стадии неизвестна — она менялась со временем. Предполагают, что у греков ее длина составляла 178 метров. Если учесть, что у города должно быть хотя бы 4 стены (а могло быть и больше), то общая длина городских стен Гелони должна была быть не менее 20 километров. Сравните с греческим городом Фесалоники, о котором написано выше. Там длина стены составляла только 8 километров. Значит, славянский город был больше по площади минимум в пять раз!
По Геродоту, в Гелони были храмы «со статуями, алтарями и святилищами богов». Самих будинов Геродот описывал как единственный народ, который питается сосновыми шишками. В центре земли будинов было обширное озеро, окруженное болотами, в нем славяне ловили бобров и выдр и мехами украшали шубы.
Факт 5. Когда германцы не ведали городов, у славян их были тысячи
Римский историк Публий Тацит, живший на рубеже I и II веков в своей «Истории» указывал, что славяне обладают сотнями городов, в том время как «германцы городов еще не знают». Его слова спустя 8 веков подтверждал «Баварский географ», составленный во второй половине IX века в районе Боденского озера и перечисляющий славянские племена, жившие восточнее франков. Таких племен было 58. Среди них были тафничи, имевшие 257 городов, заброчи (212 городов), стадичи (516 городов), ситичи, «имевшие города без счета», глопяне (больше 400 городов), журяне (325 городов). Есть среди перечисленных племен и русы, и поляне и даже лупигляне.
Факт 6. Славяне шли в бой в одних штанах
Византийский историк Прокопий из Кесарии писал, что славяне живут на реке Истре, поклоняются богу молний, в судьбу не верят, на пороге смерти дают обеты принести богу жертву. Почитают реки и лесных духов. Живут в лачугах в отдалении друг от друга, то и дело меняют место проживания. В бой идут без доспехов, с короткими копьями и щитами, одетые в одни только кожаные штаны с широким поясом. Самих славян историк описывает как «неплохих» и «незлобных», но сохранивших «гуннские нравы».
Византиец подчеркивал, что у славян не было князя или царя, они издревле имели демократию — народоправство (видимо, вече). «Счастье и несчастье в жизни у них считается делом общим», — подчеркивал Прокопий.