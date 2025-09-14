6 необычных фактов о славянах из древних рукописей

Будины имели светлые глаза и рыжеватые волосы. Столицей будинов был город Гелонь, возведенный из дерева и окруженный частоколом. Размеры города потрясали воображение путешественников. «Каждая сторона городской стены — длиной в 30 стадий», — писал Геродот. Точная длина греческой стадии неизвестна — она менялась со временем. Предполагают, что у греков ее длина составляла 178 метров. Если учесть, что у города должно быть хотя бы 4 стены (а могло быть и больше), то общая длина городских стен Гелони должна была быть не менее 20 километров. Сравните с греческим городом Фесалоники, о котором написано выше. Там длина стены составляла только 8 километров. Значит, славянский город был больше по площади минимум в пять раз!