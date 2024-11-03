6 кризисов в отношениях: как пережить все этапы и не превратиться в просто соседей

Но примерно через год вы обнажаете своё настоящее я. Скандалов насчёт немытой кружки из-под чая и брызг на зеркале от зубной пасты будет становиться всё больше и больше. Да что там, даже как человек ест — может неимоверно сильно раздражать. Как ни странно, но большинство пар в это время заводят третьего члена семьи, и это не кошка или собака, а ребёнок. Вот тогда ситуация осложняется в разы и наступает та самая первая стадия кризиса. Мама вечно уставшая, как морально, так и физически, постоянно срывается на муже. Мужчина днём работает, ночью пытается ухаживать за ребёнком. Никто не досыпает и супруги срывают злобу друг на друге.