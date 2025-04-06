6 хорошо. Врач Старцева научила правильному подбору физнагрузки

Травмы — одни из самых частых последствий: растяжения связок, вывихи или даже переломы возникают из-за чрезмерного усилия или плохой техники. Перетренированность — ещё одно осложнение, проявляющееся в хронической усталости, снижении иммунитета и нарушении сна. Это состояние часто встречается у тех, кто игнорирует отдых или резко увеличивает объём тренировок. Кроме того, чрезмерная нагрузка опасна для сердечно-сосудистой системы: без контроля пульса и давления возможны повышение артериального давления или перегрузка сердца, особенно у неподготовленных людей. Такие риски подчёркивают важность умеренности и правильной оценки своих сил перед началом занятий.