6 хорошо. Врач Старцева научила правильному подбору физнагрузки

Все мы знаем, насколько физическая активность важна для поддержания здоровья. 6 апреля отмечается Всемирный день физической активности. Регулярные занятия укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают обмен веществ, повышают выносливость и помогают справляться со стрессом.
По данным Всемирной организации здравоохранения, взрослым рекомендуется не менее 150 минут умеренной физической нагрузки в неделю для профилактики хронических заболеваний. Однако мы не всегда задумываемся насколько важно подобрать правильную физическую нагрузку, умеренная физическая нагрузка, рекомендуемая ВОЗ, для каждого из нас будет индивидуальна.
А неправильный подход к тренировкам может привести к обратному эффекту: травмам, переутомлению или обострению существующих проблем со здоровьем.
О правильном подборе физической нагрузки aif.ru рассказала врач-физиотерапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Марья Старцева.
Прежде всего, необходимо учитывать возраст, уровень физической подготовки и состояние здоровья. Даже если мы в юности были отличниками ГТО, то по прошествии 10−20 лет без регулярных занятий спортом наш организм уже не готов к таким нагрузкам. Индивидуальный подход, основанный на объективной оценке возможностей организма, позволяет достичь прогресса без риска для здоровья.
Какие осложнения могут возникнуть при неправильной физической нагрузке?
Травмы — одни из самых частых последствий: растяжения связок, вывихи или даже переломы возникают из-за чрезмерного усилия или плохой техники. Перетренированность — ещё одно осложнение, проявляющееся в хронической усталости, снижении иммунитета и нарушении сна. Это состояние часто встречается у тех, кто игнорирует отдых или резко увеличивает объём тренировок. Кроме того, чрезмерная нагрузка опасна для сердечно-сосудистой системы: без контроля пульса и давления возможны повышение артериального давления или перегрузка сердца, особенно у неподготовленных людей. Такие риски подчёркивают важность умеренности и правильной оценки своих сил перед началом занятий.
Как понять, что нагрузка подходит?
Ориентируйтесь на слежующие признаки:
- вы чувствуете прилив сил после тренировок, лёгкая усталость допустима, но не истощение.
- пульс и дыхание остаются в норме: после занятий артериальное давление должно быть на уровне исходного, или, при склонности к повышенному давлению, допустимо снижение артериального давления, но не более чем на 10 мм рт. ст.
- выраженной боли в мышцах после тренировок не должно быть, дискомфорт должен быть умеренным и проходить через 1−2 дня. Боль в суставах, как вовремя, так и после занятий не допустима.
- регулярные тренировки должны улучшать сон. Если после тренировки отмечается ухудшение качества сна или нарушается засыпание, это повод скорректировать время и интенсивность занятий.
- регулярные тренировки должны увеличивать работоспособность.
- правильно подобранная физическая нагрузка должна приносить свои результаты: увеличивается сила, выносливость, гибкость, улучшается координация. Это повод дозировано увеличить нагрузку.
Как избежать перетренированности?
Важно соблюдать баланс между нагрузкой и восстановлением. Оптимальный режим занятий 2−3 раза в неделю, в ежедневном режиме можно оставить легкую растяжку, прогулки (пробежки) в зависимости от подготовленности. Важно соблюдать режим сна, следить за питанием, при регулярных тренировках ни как нельзя допускать дефицит белка. И, конечно, соблюдать питьевой режим, отметим, что в рационе обязательно должна быть чистая вода, без добавления соков, чая, кофе и газированных напитков. Регулярно оценивайте своё состояние: если энтузиазм пропадает, а тренировки становятся в тягость, дайте себе больше отдыха.