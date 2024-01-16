6 актеров Голливуда с самыми большими гонорарами в 2023 году. Рейтинг

2023 год для Голливуда выдался непростым, на него пришлись серьезные потрясения для индустрий, вылившиеся сначала в продолжительную забастовку Гильдии сценаристов (WGA), к которой затем присоединился профсоюз актеров SAG-AFTRA. Обе гильдии требовали существенного пересмотра условий труда и его оплаты от Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Среди требований в том числе обозначалось повышение заработной платы за счет доходов, которые приносит показ фильмов и сериалов стриминговыми сервисами.

Тем не менее есть в Голливуде актеры, чьи гонорары оказались настолько впечатляющими в 2023 году, что вошли в топ самым высоких. РБК Life выяснил, кто из знаменитостей сколько заработал за одну роль. В рейтинг вошли и исполнители ролей в картинах, вышедших в прокат в конце 2022 года, но продолжавших приносить доход актерам после релиза в онлайн-сервисах.

Том Круз ($100 млн за «Топ Ган: Мэверик»)

На вершине хит-парада, по данным американского журнала The Netizens Report, оказался нестареющий герой боевиков Том Круз. Роль летчика Питера Митчелла в картине «Топ Ган: Мэверик» принесла ему ошеломляющий гонорар в размере $100 млн. Хотя справедливости ради надо отметить, что сиквел вышел на экраны в 2022 году, однако в сумму заработка Круза вошла не только авансовая выплата за роль. Базовый гонорар звезды в фильме «Топ Ган: Мэверик» составлял $13 млн, но актер договорился об особых условиях, получив 10% от прибыли фильма, что привело к выплате более чем $100 млн. Видимо, поэтому издание поставило его на первую строчку рейтинга самых больших гонораров 2023 года.

«Топ Ган: Мэверик» — американский боевик режиссера Джозефа Косински, являющийся продолжением фильма «Лучший стрелок» 1986 года. По сюжету сиквела летчик Питер Мэверик Митчелл через 36 лет после событий оригинального фильма работает инструктором школы «Топ Ган» и однажды к нему на обучение приходит сын его бывшего товарища Ника Гуся Брэдшоу.

Уилл Смит ($80 млн за «Освобождение»)

Несмотря на разногласия вокруг инцидента с «Оскаром», Уилл Смит сумел остаться на вершине киноиндустрии, доказав это внушительным гонораром, который заработал за биографический фильм «Освобождение» — $80 млн. Это первый проект с голливудской звездой, который вышел в прокат после скандала с пощечиной на церемонии вручения премии «Оскар» в марте 2022 года. Судя по тому, что изначально, до выхода фильма на экраны, сумма гонорара Смита называлась в размере $35 млн, затем доход за картину также был подкреплен для актера процентами от кассы проката.

Уилл Смит сыграл сбежавшего раба, который пытается спастись от охотников за головами и завоевать желанную свободу. Как пояснили авторы картины, фильм вдохновлен реальной историей человека, который готов на все ради своей свободы и семьи. Фотографии спины «Выпоротого Питера» напечатал в 1863 году журнал Harper's Weekly. Тогда кадры беглого раба с израненной спиной, которому удалось сбежать и присоединиться к армии Союза во время Гражданской войны в США, взбудоражили общественное мнение и стали аргументами обвинения в адрес института рабства. Сейчас эти фото можно увидеть на сайте библиотеки конгресса США.

Леонардо Ди Каприо ($60 млн за «Убийц цветочной луны»)

Леонардо Ди Каприо заработает в общей сложности за роль в триллере «Убийцы цветочной луны» около $60 млн, приводит данные журнал The Netizens Report. Непосредственно сам гонорар актера составил $40 млн из них, кроме того, Ди Каприо обычно получает процент от кассовых сборов фильма.

Действие фильма разворачивается после завершения Первой мировой войны. Главный герой — бывший фронтовик Эрнест Беркхарт (Леонардо Ди Каприо) — прибывает в Осейдж, чтобы просить поддержки у влиятельного дяди — Уильяма Хэйла (Роберт Де Ниро), богатого землевладельца и друга местного индейского племени. Криминальный вестерн «Убийцы цветочной луны» от прославленного голливудского режиссера Мартина Скорсезе вышел на экраны осенью 2023 года.

Марго Робби ($50 млн за «Барби»)

Актриса и продюсер Марго Робби за работу над приключенческой комедией Греты Гервиг «Барби» получит $50 млн. Сумма складывается из зарплаты и бонусов за кассовые сборы. Лента «Барби» вышла 21 июля 2023 года. В ней рассказывается о кукле, покинувшей Барбиленд и пытающейся научиться жить в настоящем мире.

Вин Дизель ($20 млн за «Форсаж 10»)

Последняя работа Вина Дизеля в десятой части франшизы «Форсаж» принесла ему $20 млн. Картина вышла на экраны в мае 2023 года. Сюжет нового фильма развернулся вокруг противостояния семьи Доминико Торетто в исполнении Вина Дизеля со злодеем Данте — его сыграл Джейсон Момоа. Данте пытается отомстить своим врагам за гибель отца. Для сравнения: Джейсон Стэтхэм получил за роль в «Форсаже 10» сумму $15 млн, а Джейсон Момоа — $5 млн. Тем не менее в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Голливуда в 2023 году Момоа все же попал, но за другой проект.

Джейсон Момоа ($15 млн за «Аквамена и потерянное царство»)

Фильм «Аквамен и потерянное царство» вышел в мировой прокат в декабре 2023 года, за роль в фэнтези Момоа, сыгравший главного героя, получил гонорар в размере $15 млн. Режиссером проекта стал Джеймс Ван, снявший ранее первую часть про Аквамена и «Форсаж 7».