Растолстевший до 17 кг пермский кот Крошик будет заниматься спортом

Одна из отличительных особенностей котов и кошек заключается в том, что обычно они съедают все, что им не положи. Чувство меры, как и чувство насыщения, у них отсутствует напрочь. Но, вероятно, об этом не знали сотрудники одной из пермских больниц, в подвале которой поселился кот. Завидев очаровательного рыжего бездомыша, они сжалились над ним и стали регулярно подкармливать. Очень регулярно. Прямо с завидной регулярностью. От такого внимания со стороны людей Крошик стал поправляться на глазах, и в результате его вес достиг 17 килограммов. В обмен на стабильный рацион кот лишился возможности ходить.