Растолстевший до 17 кг пермский кот Крошик будет заниматься спортом

Чем известен толстый кот Крошик из Перми
Кто бы мог подумать, что история похудения отдельно взятого существа может быть такой захватывающей. Но этой осенью вся страна наблюдает за тем, как приходит в себя пермский кот Крошик, которого сердобольные люди откормили так, что котяра стал весить 17 килограммов. И в его пути к идеальной фигуре появились первые подвижки.
Одна из отличительных особенностей котов и кошек заключается в том, что обычно они съедают все, что им не положи. Чувство меры, как и чувство насыщения, у них отсутствует напрочь. Но, вероятно, об этом не знали сотрудники одной из пермских больниц, в подвале которой поселился кот. Завидев очаровательного рыжего бездомыша, они сжалились над ним и стали регулярно подкармливать. Очень регулярно. Прямо с завидной регулярностью. От такого внимания со стороны людей Крошик стал поправляться на глазах, и в результате его вес достиг 17 килограммов. В обмен на стабильный рацион кот лишился возможности ходить.
В таком состоянии его увидели местные жители и тут же обратились в приют для кошек. Крошика отвезли к ветеринару. Тот, осмотрев пациента, прописал специальную диету, рекомендовал регулярные взвешивания и составил план тренировок.
Сколько лет Крошику, никто сказать не может. Опять же, из-за его избыточного веса. Но результаты общих анализов крови показывают, что ему должно быть около 15 лет. Другие обследования провести проблематично: мешают лишние килограммы — слой жира, которым оброс котяра, никакое УЗИ пробить не может.
Из-за того что Крошик не может встать, он не пользуется лотком. В приюте, где он сейчас живет, под него постелили пеленки — бедолага ходит под себя, слегка приподнимая таз на задних лапах.
Сейчас перед Крошиком стоит важная цель — сбрасывать 85−170 граммов в неделю и в конечном счете дойти до веса не больше семи килограммов. По словам врачей, на это ему понадобится не меньше года. Ради достижения результата ему дают специальный корм для снижения веса. Также он занимается на водной беговой дорожке: во-первых, вода создает подходящую нагрузку на мышцы, а во-вторых, снимает давление на суставы и поддерживает грузное тело животного. Пока Крошик был только на пробной тренировке, но вскоре начнется заниматься регулярно.
Когда питомец сбросит вес, его ждет новая жизнь: Крошика стерилизуют и будут искать ему постоянное место жительства.
Возможно, когда-нибудь ему даже найдется место в Книге рекордов Гиннесса. По соседству с котом-скейтбордистом, у которого есть множество спортивных талантов.