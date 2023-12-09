5700 лет назад люди переместили 150-тонный камень для постройки дольмена

В Испании, недалеко от городка Антекера, расположен древний курган. Это дольмен Менга. Считается, что появился он примерно 5700 лет назад, а еще это одно из крупнейших в Европе мегалитических сооружений. Он построен на вершине холма из больших камней, а вес самого крупного из них — около 150 тонн. Естественно, у археологов были вопросы, откуда люди в древности взяли такие огромные валуны и как их доставили на курган. Разгадкой этих вопросов ученые и занялись в своем новом исследовании.

В своей работе, результаты которой опубликованы в журнале Scientific Reports, археологи внимательно пригляделись к составу камней, из которых возвысился дольмен Менга, и изучили, как при его строительстве древние использовали дерево и веревку.

Выяснилось, что камни в большинстве своем были калькаренитами — известняками, которые больше чем наполовину состоят из песка. Из-за своего состава они оказались довольно хрупкими, так что их непросто было доставить на место, не расколов. И для этого древним строителям без сильной инженерной мысли было не обойтись. Особенно если говорить о самом увесистом камне в 150 тонн, который стал крышей дольмена. Чтобы доставить его на место и уложить как следует, нужны ровные дороги, строительные леса и веревки. Что для строителей эпохи неолита было бы невероятным достижением.

Кроме того, могильник оказался построен таким образом, что солнечные лучи создают сложные световые узоры внутри. Ученые также обнаружили, что инженеры-первопроходцы разместили камни по краям погребальной камеры так, чтобы они не допускали просачивания воды, а значит, и эрозии.