55 лет назад первый человек ступил на поверхность Луны

Следующая высадка человека на Луну в рамках разрабатываемой NASA программы «Артемида» (Artemis) планировалась на 2025 год, но, судя по всему, состоится ближе к концу текущего десятилетия — пока что новый лунный корабль «Орион» совершил один испытательный полет без экипажа на борту и готовится к первому пилотируемому облету Луны.