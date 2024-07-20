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55 лет назад первый человек ступил на поверхность Луны

В кадре: большой шаг для всего человечества.

Источник: NASA

Луна. В ночь с 20-го на 21 июля 1969 года члены экипажа миссии «Аполлон-11» Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на поверхности Луны. Они стали первыми людьми, побывавшими на спутнике Земли.

Всего с 1969-го по 1972 год по Луне ходили и ездили 12 американских астронавтов, хотя в мире есть немало людей, верящих в теорию «лунного заговора», которая утверждает что американцы не бывали на Луне.

Следующая высадка человека на Луну в рамках разрабатываемой NASA программы «Артемида» (Artemis) планировалась на 2025 год, но, судя по всему, состоится ближе к концу текущего десятилетия — пока что новый лунный корабль «Орион» совершил один испытательный полет без экипажа на борту и готовится к первому пилотируемому облету Луны.

Дальнейшие планы по освоению спутника предусматривают создание посещаемой станции на лунной орбите.