55 лет назад первый человек ступил на поверхность Луны

Луна. В ночь с 20-го на 21 июля 1969 года члены экипажа миссии «Аполлон-11» Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на поверхности Луны. Они стали первыми людьми, побывавшими на спутнике Земли.
Всего с 1969-го по 1972 год по Луне ходили и ездили 12 американских астронавтов, хотя в мире есть немало людей, верящих в теорию «лунного заговора», которая утверждает что американцы не бывали на Луне.
Следующая высадка человека на Луну в рамках разрабатываемой NASA программы «Артемида» (Artemis) планировалась на 2025 год, но, судя по всему, состоится ближе к концу текущего десятилетия — пока что новый лунный корабль «Орион» совершил один испытательный полет без экипажа на борту и готовится к первому пилотируемому облету Луны.
Дальнейшие планы по освоению спутника предусматривают создание посещаемой станции на лунной орбите.