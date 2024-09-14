50 Top Pizza Awards: в каком городе мира готовят лучшую пиццу

Пиццерия Una Pizza Napoletana, открытая маэстро пиццы Энтони Манджери в марте 2022 года, обошла конкурентов не только в США, но и во всем мире. В довершение всего, жители Нью-Йорка увидели, что еще три местных пиццерии попали в список 2024 года: пиццерия Ribalta заняла 19-е место, Don Antonio — 30-е, а пиццерия L'Industrie — 80-е.