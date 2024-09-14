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50 Top Pizza Awards: в каком городе мира готовят лучшую пиццу

Итальянский гид 50 Top Pizza Awards поделился ежегодным списком лучших пиццерий мира, увеличив его в два раза. Рассказываем подробнее, куда стоит отправиться, чтобы попробовать пиццу с самой хрустящей корочкой и нежным тянущимся сыром.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: CNN

На этой неделе итальянский гид 50 Top Pizza Awards опубликовал список «лучших пиццерий мира» за 2024 год, и ресторан в Нижнем Ист-Сайде (Нью-Йорк, США), на удивление многих, занял первое место.

Пиццерия Una Pizza Napoletana, открытая маэстро пиццы Энтони Манджери в марте 2022 года, обошла конкурентов не только в США, но и во всем мире. В довершение всего, жители Нью-Йорка увидели, что еще три местных пиццерии попали в список 2024 года: пиццерия Ribalta заняла 19-е место, Don Antonio — 30-е, а пиццерия L'Industrie — 80-е.

Всего в топ-пиццерий мира вошло 100 ресторанов из разных уголков света. И, хотя Россию увидеть среди номинантов не посчастливилось, вниманию жюри удостоились заведения из Польши, Хорватии, Индии, Боливии, Бразилии, Филиппин и других стран. Разумеется, Италия по-прежнему лидирует: в списке указано 41 заведение, в то время как Соединенные Штаты получили лишь 15 упоминаний.

Топ-10 из списка «лучших пиццерий мира»

Делимся топ-10 из списка «лучших пиццерий мира» за 2024 год по мнению итальянского гида 50 Top Pizza Awards.

1. Una Pizza Napoletana (Нью-Йорк, США).

2. Пиццерия Диего Витальяно (Неаполь, Италия).

2. И Масаниелли — Франческо Мартуччи (Казерта, Италия).

3. «Пицца-бар» на 38-й улице (Токио, Япония).

4. «Конфайн» (Милан, Италия).

5. «Наполи на выезде» (Лондон, Англия).

6. Tony’s Pizza Napoletana (Сан-Франциско, США).

7. I Tigli (Сан-Бонифачо, Италия).

8. Sartoria Panatieri (Барселона, Испания).

9. 50 Кало (Неаполь, Италия).

10. Seu Pizza Illuminati (Рим, Италия).

Ранее рассказывали про самый удобный в мире аэропорт и лучший город мира с разнообразной ночной жизнью.