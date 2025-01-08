50-летняя женщина «стала Отелло» из-за инсульта

Женщина начала подозревать мужа в измене: сначала с его сестрой, потом с дочерью подруги. В попытке уличить мужчину в измене, она проверяла его телефон, шпионила за ним и будила по ночам. Дважды пациентка нападала на него с режущими предметами. Она так зациклилась на неверности, что почти практически потеряла интерес к остальной жизни.