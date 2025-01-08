50-летняя женщина «стала Отелло» из-за инсульта

Синдром Отелло — это маниакальная или патологическая ревность, которая проявляется в бредовой и ничем необоснованной убежденности человека в неверности. Причин у этого состояния много, включая некоторые психические расстройства и нейродегенеративные патологии вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Врачи из Марокко опубликовали в научном журнале Neurocase интересный клинический случай. Благодаря 50-летней пациентке медики пришли к выводу, что синдром Отелло возник у женщины из-за постинсультных нарушений в таламусе, особенно в его правой части.
Женщина до инсульта не страдала психическими заболеваниями и более 30 лет состояла в счастливом браке. Однажды во время готовки она почувствовала головную боль и потеряла сознание. Ее срочно доставили в больницу, где диагностировали инсульт. Судя по снимкам мозга пациентки, окклюзия, или закупорка, артерии Першерона привела к двустороннему инфаркту таламуса (разновидности ишемического инсульта) с выраженным повреждением его правой половины.
Пока пациентка находилась в больнице, у нее наблюдались галлюцинации и проблемы со зрением. Через пару недель после выписки состояние женщины улучшилось, однако после у нее начали проявляться симптомы синдрома Отелло, которые со временем усилились.
Женщина начала подозревать мужа в измене: сначала с его сестрой, потом с дочерью подруги. В попытке уличить мужчину в измене, она проверяла его телефон, шпионила за ним и будила по ночам. Дважды пациентка нападала на него с режущими предметами. Она так зациклилась на неверности, что почти практически потеряла интерес к остальной жизни.
Врачи назначили женщине антипсихотические препараты, благодаря которым она смогла избавиться от синдрома Отелло. По словам врачей, именно повреждения в таламусе стали причиной бредовой идеи о измене супруга. Они нарушили нейронные связи в мозге, необходимые для принятия решений, правильных суждений и адекватного поведения.
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