5 знаков зодиака, которые становятся самыми лучшими бабушками и дедушками

Сильное чувство семьи делает представителей этого знака не только идеальными родителями, но и суперскими бабушкой и дедушкой. Нет более комфортного места, чем кухня, где хозяйничает бабушка-Рак: здесь всегда пахнет домашней выпечкой, в наличии не менее пяти сортов варенья, а кроме того — сотни ласковых слов, шуток и прибауток. А дедушка-Рак полностью погружается в жизнь молодого поколения: внуку он поможет записать рэп, а с внучкой посмотрит и обсудит ее любимую дораму. На даче они никогда не заставляют пропалывать сорняки, у них там всегда готов гамак, небольшой батут или мини-бассейн, ожидающий больших или маленьких внуков. Да, у этих бабушек и дедушек потомки всегда чуть-чуть избалованы, но это все от искренней любви и заботы.