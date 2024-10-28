5 знаков зодиака, которые становятся самыми лучшими бабушками и дедушками

Бабушка и дедушка балуют малышей, заботятся о них, всегда поддерживают и дают полезные советы… Этот список можно продолжать долго, но вы и сами наверняка можете его дополнить воспоминаниями из детства. Звезды точно знают все о чертах характера разных знаков и могут подсказать, кто особенно хорошо ладит с детьми и имеет отличные шансы наладить идеальные отношения с внуками.
Рак: уют и вкусняшки
Сильное чувство семьи делает представителей этого знака не только идеальными родителями, но и суперскими бабушкой и дедушкой. Нет более комфортного места, чем кухня, где хозяйничает бабушка-Рак: здесь всегда пахнет домашней выпечкой, в наличии не менее пяти сортов варенья, а кроме того — сотни ласковых слов, шуток и прибауток. А дедушка-Рак полностью погружается в жизнь молодого поколения: внуку он поможет записать рэп, а с внучкой посмотрит и обсудит ее любимую дораму. На даче они никогда не заставляют пропалывать сорняки, у них там всегда готов гамак, небольшой батут или мини-бассейн, ожидающий больших или маленьких внуков. Да, у этих бабушек и дедушек потомки всегда чуть-чуть избалованы, но это все от искренней любви и заботы.
Рыбы: сказки, игры и тайны
У Рыб замечательная фантазия, и потому они всегда точно знают, что интересует детей. И внуков, соответственно. Этот знак зодиака никогда полностью не взрослеет и сохраняет детское любопытство даже во взрослом возрасте. Поэтому они любят читать сказки перед сном. Зачастую выдумывая новые истории на ходу. Они водят своих внучат в парки развлечений, на игровые площадки и треки для картинга.
А когда внуки подрастают, «старики» легко осваивают компьютерные игры и лихо гоняют по Сети вместе с «молодняком». С этими бабушками и дедушками никогда не бывает скучно. Они хихикают вместе с малышами, готовы на любые розыгрыши и позволяют им буквально ходить на голове. Они никогда не расскажут своим детям, что творили внуки. Малыши это ценят и доверяют бабушке и дедушке множество тайн, которые никогда не расскажут родителям.
Лев: подарки и вежливость
Бабушки и дедушки, рожденные под этим знаком зодиака, отличаются особой щедростью. Они готовы отдать все свои сбережения, чтобы исполнить практически любое желание внуков, будь то новая кукла, крутой скейтборд или, позже, самые модные кроссовки. А еще они отличаются особым тактом и мудростью, поэтому во всех конфликтах между родителями и детьми сохраняют полный нейтралитет.
Никогда никого не критикуют, не «науськивают» друг на друга, не докучают непрошенными советами и не занимаются хитрым шантажом. Кстати, внуков они очень быстро отучают от детских манипуляций, а про окружающих не говорят при малышах ни одного дурного слова — только хорошее.
Близнецы: справедливость и ирония
Представители этого знака зодиака обладают обостренным чувством справедливости, и с возрастом оно усиливается. Поэтому эти бабушки и дедушки старательно «прорабатывают» с внуками сложные ситуации, но без занудства и морализаторства. Они отличные мотиваторы и всегда найдут слова, чтобы усилить самооценку внуков, особенно в подростковый период, подбодрить и вдохновить на свершения. Рядом с внуками они и сами меняются.
Бабушки-Близнецы понимают, что присущие этому знаку тревожность и переживания могут негативно повлиять на малышей, которые впитывают все как губка, и потому стараются достичь гармонии и душевного комфорта. А потом учат этому и внуков.
Дедушки-Близнецы, как правило, вырабатывают уникальную самоиронию. Они не пытаются давить на внуков авторитетом. Наоборот, признают, что за последние полвека все безнадежно поменялось, и очень весело шутят на эти темы. Словом, такие «предки» становятся настоящими единомышленниками для своих внучат.
Стрелец: энергия, рыбалка и устрицы
Эти бабушки и дедушки не собираются освобождать своих детей от «родительской нагрузки», а потому вряд ли будут готовить для внучат, бегать с ними по кружкам и секциям или убирать игрушки в детской. Нет, они не отказываются помогать и поддерживать, просто пожилые Стрельцы всегда живут полноценной жизнью и им самим есть чем заняться.
Они могут отвести внучат на ипподром или покатать на мотоцикле с коляской, забрать на рыбалку с ночевкой, отвести в музей на выставку импрессионистов или пригласить в шикарный ресторан, чтобы научить есть устриц. Стрельцы не считают своих внуков сопливыми карапузами, а с пеленок смотрят на них как на молодых людей, которых следует увлечь и заинтересовать, подготовить к полноценной жизни. Такие бабушки и дедушки ведут активный образ жизни, занимаются собой и заряжают энергией всю свою семью.