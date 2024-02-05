5 вакансий с самыми странными требованиями. В чем их особенность

Требованием активности, знания английского языка и стрессоустойчивости соискателей давно уже не удивить. Такие сотрудники нужны многим работодателям, особенно если компания «молодая и динамично развивающаяся». Но встречаются и странные, а подчас забавные требования к кандидатам, которые могут заставить задуматься, удивиться или просто улыбнуться.
РБК Life собрал пять актуальных вариантов трудоустройства, где требования к соискателям или условия работы выходят за рамки привычных.
Неистово тусить на корпоративах и обниматься
«Постоянно тусить на корпоративах и обниматься» — такие требования выдвигаются к соискателям на вакансию администратора в салон красоты. Оплата труда подразумевается до 50 тыс. руб в месяц. За это вознаграждение от кандидата ждут (в числе прочих служебных обязанностей) следующее:
- встречать клиентов с улыбкой в 32 зуба;
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- содержать все в чистоте, порядке, чтобы Золушка позавидовала;
- неистово тусить на корпоративах;
- один раз в месяц приезжать обниматься на общих планерках.
Помимо выплаты за работу будущего сотрудника обещают «кормить свежими фруктам и закармливать зефиром».
Гладить котов без выходных
До 100 тыс. руб. на руки предлагает благотворительный фонд будущей котоняне. Ей (или ему) придется постоянно проживать в квартире или частном доме с кошками и работать без выходных.
Требования такие:
«Внимательно наблюдать за состоянием кошек, брать на руки, гладить, расчесывать, в случае любого нездоровья немедленно сообщать руководителю и везти кошку в ветклинику».
Обязательным условиям для кандидата называется:
«Любовь и жалость к кошкам. В благотворительной организации к кошкам относятся как к детям. Эта работа не предполагает выходных или отпусков, котикам нужен уход каждый день. Поэтому котоквартира/котодом должны быть центром Ваших жизненных интересов».
Кайфовать от своей работы
Такое непременное условие предъявляется к повару-кассиру. Работать придется в точке по продаже шаурмы в Москве, получать вознаграждение от 30 тыс. руб.
«Нам очень важно, чтобы каждый наш сотрудник кайфовал от своей работы, тогда будет хорошая выручка и, соответственно, высокая зарплата».
Любопытно, что при требовании санитарной книжки, «знание правил санитарии и личной гигиены» презентуется как желаемое, а не обязательное. В обычные рабочие дела такого повара-кассира будут входить выкладка готовой продукции, приготовление чая, кофе на автоматической машине, поддержка чистоты рабочей зоны и ведение отчетности.
Поработать за еду
Название вакансии примечательно уже само по себе, она звучит как «тайный гость». В обязанности вменяется посещение кафе под видом обычного гостя и объективная оценка обстановки и обслуживания. Придется зафиксировать все положительные и отрицательные стороны работы персонала, а происходящее снять на камеру и записать на диктофон. Зарплата не предполагается, во всяком случае, в описании вакансии упоминания о вознаграждении нет.
«Для осуществления миссии выдается специальная карта с бонусными баллами на счете, с помощью которых производится расчет на кассе. В качестве оплаты за выполненные поручения — позавтракать, пообедать или поужинать в ресторанах работодателя».
Страстно любить вино
ёЗа вознаграждение от 90 тыс. руб. потенциальный сомелье должен «безусловно страстно любить вино и людей». А еще ему необходим актерский талант:
«Сомелье должен быть хорошим психологом, наблюдательным и тактичным человеком, обладать безупречным вкусом, чувством юмора и актерским талантом!».
На этом список требований не заканчивается. Помимо стандартной исполнительности и пунктуальности от сотрудника ждут:
- хороший вкус,
- галантность;
- вежливость;
- опрятность.