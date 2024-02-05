5 вакансий с самыми странными требованиями. В чем их особенность

Название вакансии примечательно уже само по себе, она звучит как «тайный гость». В обязанности вменяется посещение кафе под видом обычного гостя и объективная оценка обстановки и обслуживания. Придется зафиксировать все положительные и отрицательные стороны работы персонала, а происходящее снять на камеру и записать на диктофон. Зарплата не предполагается, во всяком случае, в описании вакансии упоминания о вознаграждении нет.