5 советов куда сдать ненужные книги

Если вы любите читать бумажные книги, то рано или поздно столкнетесь с проблемой любого книголюба: книги перестают помещаться в шкаф, занимают слишком много места в квартире и пылятся. А если на носу переезд, домашняя библиотека буквально превращается в неподъемную тяжесть. Рассказываем, что можно сделать с книгами, которые вроде бы уже не нужны, но на помойку их нести жалко.
Библиотеки
Сдать книгу в библиотеку не так просто, как кажется. Если вы в большом городе, скорее всего, у библиотеки нет проблем с комплектованием, и все книги из частных рук для нее — утомительная обуза. Если же речь о сельской или другой небольшой библиотеке, можно поговорить с сотрудниками — возможно, они будут благодарны подарку. В любом случае библиотеки обычно принимают только новые книги в хорошем состоянии, потому что оформлять их сложно, а прослужить они будут должны еще много лет.
Пункты книгообмена
Есть во многих библиотеках, кафе и других общественных пространствах. Чаще всего это просто стол, на который любой человек может поставить свои книги или забрать чужие. Никакого контроля за этой литературой не производится, но тут больше шансов, что книжка найдет своего читателя, чем если просто выбросить ее в мусорку.
Букинистические магазины
Магазины, которые торгуют подержанной литературой. В крупных городах таких магазинов обычно немало — стоит изучить правила, по которым они принимают книги. Некоторые выезжают на дом, в большинство нужно нести книги самостоятельно. Принимают, конечно, не все, и цена, по которой магазин возьмет книги, чаще всего скромная. Некоторые букинисты занимаются только антиквариатом, но большинство торгует и массовой литературой, изданной 10 и больше лет назад.
Книжные маркеты
Чаще всего благотворительные мероприятия, которые регулярно происходят в крупных городах — например, «Фонарь». Книги для таких мероприятий можно заранее сдать в разных пунктах по городу, а затем их продадут за небольшую цену, а все деньги пойдут на какое-нибудь хорошее дело. Здесь точно можно быть уверенным, что книги не пропадут, но правила приема книг довольно жесткие, и их лучше прочитать заранее.
Контейнеры для приема книг ReBooks
Есть в Москве и Петербурге. Самый простой способ попрощаться с несколькими книжками, если хотите, чтобы они точно пригодились. Книги из контейнеров сортируют, а потом отправляют в сельские библиотеки или продают на сайте за небольшие деньги. Если сдаете много книг сразу, лучше упаковать их, чтобы книги они не повредились в контейнере.
А когда дома освободится место для новых книг, вот тут можно посмотреть, что купить: Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала список ста главных книг 21 века.
Георгий Мазуркевич