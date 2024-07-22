5 советов куда сдать ненужные книги

Сдать книгу в библиотеку не так просто, как кажется. Если вы в большом городе, скорее всего, у библиотеки нет проблем с комплектованием, и все книги из частных рук для нее — утомительная обуза. Если же речь о сельской или другой небольшой библиотеке, можно поговорить с сотрудниками — возможно, они будут благодарны подарку. В любом случае библиотеки обычно принимают только новые книги в хорошем состоянии, потому что оформлять их сложно, а прослужить они будут должны еще много лет.