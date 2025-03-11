5 шагов. Педиатр Макарова посоветовала, как повысить иммунитет в сезон ОРВИ

Конец зимы и первые месяцы весны всегда связаны с очередным пиком заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Грипп наиболее часто приводит к осложнениям, включая пневмонию, бронхит, отит и другие состояния, требующие длительного лечения и даже госпитализации. Особую опасность вирус представляет для малышей до пяти лет, детей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Грипп относится к так называемым «вакциноуправляемым» инфекциям и наиболее важная мера профилактики — это прививка, которая делается ежегодно перед началом эпидемического сезона.