5 секретов выживания. Врач рассказал, что делать в аномальную жару

Есть несколько простых шагов, чтобы даже с аномальную жару не иметь проблем со здоровьем. Их для aif.ru раскрыла Главный внештатный специалист Минздрава России Любовь Дроздова дала 6 советов, как сохранить здоровье в жару:
1. Пейте много жидкости
Обезвоживание — главный враг в жару. Вода — идеальный выбор, но также полезны несладкие чаи (зеленый, травяной) и натуральные соки. Пить лучше понемногу, но часто, даже если не чувствуете жажды. Забудьте о сладких газированных напитках, они не утоляют жажду, а наоборот скорее приведут к обезвоживанию. К тому же из-за большого содержания сахара вы будете потреблять много лишних калорий, которые могут остаться с вами в виде лишнего веса надолго.
2. Ешьте легкую пищу
Тяжелая пища перегружает организм, увеличивая нагрузку не только на пищеварительную систему, но и на сердце. Отдавать предпочтение лучше фруктам, овощам, салатам, легким супам. Ешьте небольшими порциями, чтобы не переедать.
3. Носите светлую одежду из натуральных тканей
Светлые цвета отражают солнечные лучи, а натуральные ткани (хлопок, лен) позволяют коже дышать. Избегайте синтетических материалов, которые не пропускают воздух. Одежда из синтетических материалов в жару может привести не только к проблемам с кожей, но и к перегреванию.
4. Избегайте прямых солнечных лучей, особенно в самое жаркое время дня
С 12 до 16 часов солнце особенно активно. Не забывайте головной убор (панаму, шляпу) и солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза и кожу. Физическую активность, в том числе тренировки, работу в саду или огороде, лучше перенести на утро или вечер.
5. Если чувствуете головокружение, тошноту и слабость, обратитесь к врачу
Если у вас есть хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы, в жару отнеситесь особенно внимательно к своему самочувствию, при ухудшении состояния, не откладывая обратитесь за медицинской помощью!