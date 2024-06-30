5 секретов выживания. Врач рассказал, что делать в аномальную жару

Обезвоживание — главный враг в жару. Вода — идеальный выбор, но также полезны несладкие чаи (зеленый, травяной) и натуральные соки. Пить лучше понемногу, но часто, даже если не чувствуете жажды. Забудьте о сладких газированных напитках, они не утоляют жажду, а наоборот скорее приведут к обезвоживанию. К тому же из-за большого содержания сахара вы будете потреблять много лишних калорий, которые могут остаться с вами в виде лишнего веса надолго.